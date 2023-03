WRC, Elfyn Evans: “Feliz, mas não totalmente satisfeito” | AutoSport

Elfyn, terceiro da geral. Perdeste a posição na Power Stage, mas tiveste uma manhã interessante. O que se passou com a questão do braço de direção? Quando reparaste nisso?

“Tivemos um impacto numa travagem a três quilómetros do fim do troço mais longo. Eu sabia então que a direção estava um pouco fora da linha, mas não esperava que algo como isso sucedesse, foi um pouco desencorajador. Só tive que fazer o que podia com o que tinha…”

Sabemos que és um bom mecânico. Isso é bem conhecido, pensaste que talvez não aguentasse?

“Tive receio, sim. Estas coisas podem dar para qualquer um dos lados. Pensámos em ver o que acontecia, eu não diria que andámos a fundo na Power Stage, tínhamos um problema e tínhamos de ter cuidado. Se houvesse um mau ‘mergulho’ ou um mau salto, era complicado, tivemos de ter um cuidado. Estávamos a tentar não ceder tempo, mas num bom equilíbrio entre tentar ficar em segundo e não sair daqui sem pontos. No final, faltaram-nos 0,4 segundos!”

Como resumes o teu desempenho este fim-de-semana?

“Estou relativamente feliz, mas não totalmente satisfeito. Obviamente, tenho um colega de equipa que ainda é mais rápido do que nós, pelo que nunca se pode estar totalmente satisfeito. Dizendo isto, as coisas parecem estar a avançar na direção certa em termos da condução e da sensação com o carro. Os rapazes têm trabalhado muito desde a Grécia para encontrar melhorias nos pisos de terra, muito obrigado a eles por isso. É claro que o trabalho não está terminado. As coisas estão sempre a melhorar.

Agora vem aí o asfalto da Croácia. Qual é a tua opinião sobre isso?

“Gosto do rali. Há alguns grandes troços, mas não é um rali fácil. A aderência muda muito, especialmente se o tempo não for muito amável e com isso pode ser um rali muito desafiante. É um evento em que sempre me portei muito bem. Esperemos que possamos desfrutar deste também…”.