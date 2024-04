WRC, Cyril Abiteboul: “Thierry (Neuville) e Elfyn (Evans) assumiram riscos que não os recompensaram…”

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe terminaram em terceiro no Rally da Croácia, após uma batalha acirrada pela vitória nos 20 troços da prova. Os belgas lideraram a classificação durante grande parte do rali até cometerem um erro no último dia, mas partiram de Zagreb ainda na liderança da classificação de pilotos e co-pilotos. Ott Tänak concluiu o evento como o segundo piloto com maior pontuação depois de um bom último dia, com Andreas Mikkelsen a fazer uma prova apagada, fruto do tempo que esteve de fora.

Foi uma conclusão agridoce para os belgas, na Croácia, pois demonstraram potencial para vencer o rali, liderando a classificação em 15 das 20 especiais da prova. No entanto, apesar dos danos causados ao seu Hyundai i20 N Rally1, Neuville e Wydaeghe conseguiram terminar com 19 pontos e permanecer na liderança do campeonato de pilotos e co-pilotos.

A melhoria do ritmo do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid no asfalto também ficou evidente no desempenho de Ott Tänak e Martin Järveoja no domingo, enquanto Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen continuaram a sua curva de aprendizagem, mas tiveram dificuldade em encontrar a confiança necessária para chegar aos limites do carro.

A batalha no campeonato de fabricantes continua acirrada, com a Hyundai Motorsport agora perdendo por sete pontos. O WRC dirige-se agora a Portugal para a primeira de sete provas de terra.

Para o diretor da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “deixamos a Croácia frustrados pelo que poderia ter sido uma vitória de Thierry e Martijn. Em vez disso, terminamos com uma perspetiva de campeonato aproximadamente semelhante à de quando chegamos, com Thierry tendo uma pequena margem de seis pontos. Foi um rali muito divertido, mas onde Thierry e Elfyn assumiram riscos que não os recompensaram de forma justa. É uma pequena lição com este novo sistema de pontuação, cujos limites e efeitos colaterais ainda estamos ainda a explorar.

Ott foi um dos maiores vencedores nesse aspeto hoje; ele tem tentado entender o comportamento do nosso carro no asfalto e estamos todos ansiosos para vê-lo em ação na terra de Portugal.

Andreas claramente teve um fim de semana desafiador e precisamos encontrar uma maneira de deixá-lo em melhor forma para sua próxima aparição”