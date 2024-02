WRC: construtores querem tudo igual…para já: mudar só em 2026 | AutoSport

O Conselho Mundial da FIA decide hoje se o WRC vai mudar para Rally2 Plus, Rally1 ‘Minus’ (ou seja, sem sistema híbrido) ou ficar tudo na mesma até 2025. Como se sabe, em dezembro, a FIA criou um grupo de trabalho para o WRC, liderado pelo vice-presidente Robert Reid e por David Richards de modo a pensar no futuro dos ralis para 2025 e anos seguintes. Essa decisão é tomada hoje, na reunião do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, e as opções em cima da mesa são:

1 – Manter os Rally1 híbridos até 2025

2 – Rally minus, sem sistema híbrido

3 – Rally2 plus, mais aerodinâmica e potência que os atuais Rally2.

Em declarações ao Dirtfish, o diretor desportivo da WRC Promoter, Peter Thul, disse que o preocupa uma eventual mudança para a próxima época: “para mim, isso é uma visão de curto prazo. Temos um ciclo de homologação de cinco anos e estamos no terceiro, penso que devemos manter o que temos para 2025 e, se tivermos de mudar, então vamos pensar em 2026. O Campeonato do Mundo de Ralis precisa de ter um carro de topo, e neste momento, temos. O que procuramos [da WMSC] é uma decisão estratégica que não seja precipitada. Estamos no final de fevereiro e, se tomarmos a decisão de mudar para 2025, serão necessárias mais algumas semanas para que as equipas possam trabalhar nos regulamentos. E ter o carro pronto para Monte Carlo em janeiro do próximo mês é um grande pedido e, não se esqueçam, vamos testar um novo pneu (uma vez que a Hankook substitui a Pirelli como fornecedor único de pneus do WRC para 2025) para Monte.

“É muita coisa para ultrapassar e não estou a ver o lado positivo, quando podemos manter os carros espetaculares que já temos connosco. Pelo que estamos a ouvir, esta é a preferência dos construtores.”

Vamos ver o que decide o Conselho Mundial da FIA…