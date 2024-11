WRC: Como Ott Tanak ‘lixou’ tudo!”…

Depois de no final do dia de sábado, a Hyundai ter virtualmente 11 pontos de vantagem no campeonato de Construtores para a Toyota, que precisava de ajuda ‘externa’ de Adrien Fourmaux para bater a Hyundai, se eles próprios conseguissem ser perfeitos, a verdade é que conseguir juntar tudo era mesmo muito difícil.

O que poucos esperavam era que fosse a própria Hyundai a ‘dar uma ajuda’…

Nos ralis, como bem sabemos, tudo pode acontecer a qualquer momento, e foi isso que sucedeu com o líder confortável do rali, Ott Tänak a sair de estrada e a colocar em causa o título de fabricantes do Campeonato Mundial de Ralis para a Hyundai, o que acabou mesmo por se confirmar, pois desde o acidente do estónio, os dois restantes pilotos da Hyundai ainda poderiam ter conseguido compensar, mas um erro de Andreas Mikkelsen, e pilotos da Toyota muito motivados e rápidos, fizeram o resto.

Ott Tanak definiu o que lhe sucedeu como “f*** tudo!” Tänak saiu da estrada para uma vala: “não esperava que estivesse escorregadio, assim que entrámos na curva a frente foi-se. Um desastre…”.

Uns tiveram azares no começo, Ogier e Neuville, Tanak teve-o quando já não havia muita margem de manobra para reagir. É mais um Mundial de Ralis que termina com muitas histórias para contar, mais uma vez em que o mais lógico e esperado, não aconteceu, mas sim o seu contrário.

É por estas e por outras que as pessoas gostam tanto de desporto, os acontecimentos mudam em segundos e com eles toda uma história…