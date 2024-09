WRC: azares de Elfyn Evans prosseguem…

Elfyn Evans continua muito azarado nestes últimos tempos! O galês era segundo do campeonato após o Rali da Croácia, apenas a seis pontos do líder desde o Rali de Monte Carlo, Thierry Neuville, mas a partir daí somou apenas 52 pontos, menos 30 que Neuville, menos 44 que Ogier e até menos 8 que Fourmaux.

Chegou ao Rali da Grécia com o objetivo de se manter na luta pelo título, mas a sua prova até aqui vai de mal a pior devido a um problema mecânico no seu Yaris Rally1: “Não tínhamos potência no motor, ainda não sabemos o que é”, disse Evans no final da etapa da PEC2.

E tudo começou em Portugal, que Scott Martin a perder as notas e logo a seguir, furo em Góis. Na Sardenha começou logo mal com um furo na PEC1, outro na PEC8, na Polónia, um furo na PowerStage, na Letónia acertou nos painéis de publicidade, criando uma armadilha para Ott Tanak, na Finlândia, um pião, danos na transmissão, penalizações e por fim o abandono no último troço.

Depois de lutar pelo campeonato contra o ‘tubarão’ Ogier dois anos seguidos, este ano , sem ‘tubarões’, não conseguiu manter-se na luta com Thierry Neuville. Provavelmente, vai perder mais esta oportunidade…