WRC, Andrea Adamo: “Continuar a melhorar a fiabilidade e o desempenho do carro será a chave”

A Hyundai Motorsport espera ter este ano o mesmo arranque de mundial do ano passado com o triunfo de Thierry Neuville num rali em que terá três duplas, Ott Tänak/Martin Järveoja, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Dani Sordo/Carlos del Barrio, qualquer delas em condições de vencer. As condições meteorológicas vão quase de certeza desempenhar um forte papel de protagonismo, o que aliado a pneus que conhecem mal, poderá ser ainda mais complicado que noutros anos.

Para o Chefe de Equipa, Andrea Adamo: “É a véspera da nossa oitava temporada no auge dos ralis e estamos prontos para lutar mais uma vez. O nosso objetivo para 2021 é claro: estamos aqui para ganhar o nosso terceiro título consecutivo de fabricantes e para apoiar as nossas equipas a alcançarem as suas próprias ambições. Todos trabalhamos arduamente para assegurar que o ímpeto que reunimos na segunda metade de 2020 se estenda a uma nova temporada. Continuar a melhorar a fiabilidade e o desempenho do carro será a chave para lutar na frente em todos os eventos. Será mais uma competição intensa, pelo que temos de estar na melhor forma logo desde o início”.