WRC: 57ª vitória de Sébastien Ogier, 7ª no Rali do México | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) venceram pela sétima vez o Rali do México, uma prova em que a Ford baqueou em toda a linha, e a Hyundai esteve na luta pela liderança até ao despiste de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1).



O Mundial de Ralis regressou ao México numa prova em que os Rally1 experimentaram pela primeira vez os troços em altitude. Os pilotos notaram bem as diferenças, mas isso não afetou em nada a competição, já que sendo igual para todos, a ‘vida’ prosseguiu como habitualmente.

Aproveitando bem a sua ordem na estrada Ogier e Lappi depressa foram para a frente, começando desde cedo a cavar uma margem para os restantes perseguidores. Ao cabo de dois troços na sexta-feira já Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), estavam a 9.3s do líder, na altura, Lappi, com Ogier apenas a 0.8s. Esta tendência manteve-se e acentuou-se à tarde, com Lappi e Ogier num jogo do gato e do rato, ora se aproximando ou afastando. Terminaram o dia separados por 5.3s com o piloto da Hyundai na frente, enquanto o terceiro lugar de Evans já estava a 30.1s da frente.

Aí, já se desenhava também uma luta que se manteve até ao fim do rali entre Evans e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que depois de começar mal o rali, com dificuldades na tração, muito também devido à sua ordem na estrada. O belga foi melhorando e esta luta prolongou-se durante todo o rali, terminando somente na PowerStage, favorável ao piloto da Hyundai, que foi segundo da geral.

Quem cedo se atrasou foram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), cuja ordem na estrada, segundos atrás de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) no início do rali, piorou quando o estónio teve problemas com o turbo e se atrasou muito.

O piloto da Ford perdeu uma imensidão de tempo e Rovanpera deixou logo claro que este era um rali impossível de vencer, e talvez até de um bom resultado. O quarto lugar foi mesmo um mal menor…

A Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), sucedeu algo semelhante, pois a dupla espanhola nunca conseguiu andar bem, sem com dificuldades em agarrar bem o i20 N Rally1 ao chão escorregadio. Sordo perdeu confiança e foi atrasando-se terminando muito longe da frente.

Com tudo isto, percebeu-se que os Toyota e Hyundai estão equilibrados nos pisos de terra, vai ser muito mais nos detalhes a luta nas restantes sete provas em pisos de terra do ano, na inspiração dos pilotos, do que nas diferenças competitivas dos carros, o que é bom sinal. Contudo, no caso do Ford, fica para ver no Rali de Portugal, porque nesta prova Tanak, para lá do problema que teve, nunca deu grandes sinais que o carro é competitivo, tendo muitas dificuldades ao longo de todo rali, o que é muito mau sinal para o campeonato.

O triunfo da Ford na Suécia foi prometedor, mas a fiabilidade tramou a M-Sport e Tanak no México.

Ogier a 100%

Dois ralis, duas vitórias para Sébastien Ogier/Vincent Landais. A tática foi a mesma de sempre que não abriu a estrada. bom ritmo na sexta-feira, ataque no sábado, gerir no domingo. Isto já lhe valeu imensas vitórias, esta é mais uma, a 57ª.

O francês terminou o 1º dia em segundo. não correu risco, mas manteve sempre um ritmo alto, para não descolar da frente. Lappi estava a andar bem e Ogier conteve-se para não arriscar demais. A luta terminou no início do segundo dia, com o abandono de Lappi, e Ogier ficou com o caminho aberto para vencer. No início da tarde de sábado deu a estocada final ao ‘dar’ 8.1s ao segundo melhor nessa especial, deixando claro que iria vencer o rali.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ‘roubaram’ o segundo lugar a Evans na PowerStage, e terminaram no segundo lugar por 0.4s. um belo final de rali para o belga, que andou forte durante todo o fim de semana, mas nunca conseguiu recuperar do que perdeu no primeiro dia de prova, em que terminou a 39.8s da frente.

Lutaram muito na 6ª feira com uma má posição na estrada, teve problemas com uma transmissão, subiram ao terceiro lugar no 2º dia, foram-se aproximando de Elfyn Evans e conseguiram batê-lo mesmo no final.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR yaris Rally1) terminaram o rali tristes, no terceiro lugar, mas um pódio, é um pódio. dobraram um braço de suspensão já no último dia e isso foi decisivo. Até lá fizeram uma boa prova, mas ainda longe do ritmo que pretendem.

Foi cuidadoso no primeiro dia, que terminou em 3º a 30.1s da frente. No segundo dia andou na luta com Neuville, mas o belga foi mais forte. Tem estado a fazer um campeonato consistente, e ao fim ao cabo este é para já o seu melhor resultado do ano. Mas sente-se que queria estar mais perto de quem luta na frente e ainda não o está a conseguir.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram uma prova solitária, já que cedo se viram em terra de ninguém, sem possibilidade de chegar mais à frente e sem ninguém atrás a pressionar. no 1º dia, era grande a desvantagem da ordem na estrada, e até Tanak lhe saiu da frente, nem isso ajudou. Fez o que podia, e começou o segundo dia a mais de um minuto da frente, e com quatro carros à sua frente. Passou para quarto com o abandono de Lappi, mas já não saiu daí. ainda por cima gastou mais pneus macios no 1º dia, para ter mais aderência, que depois lhe faltaram mais à frente.

Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) foram quintos, e fizeram uma prova abaixo do esperado, mas ainda assim asseguraram bons pontos para a equipa. Não deslumbrou, mas também não comprometeu. Um furo na PE7 atrasou ainda mais, até aí estava na luta pelo pódio, mas o minuto perdido condicionou-lhe por completo o resultado.

Quando um piloto se atrasa no 1º dia, tem uma má ordem na estrada no segundo e isso não ajuda nada…

Gus Greensmith/Jonas Andersson conseguiram com o novo Škoda Fabia RS Rally2 uma posição que obtiveram muitas vezes com o Fiesta WRC e o Puma Rally1, o sexto lugar. com isso, venceram o WRC2, bem na frente de Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia Rally2 evo)

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) terminaram na 9ª posição, na sequência de um rali complicado, que começou muito mal com o problema no turbo do Puma que os fez perder cerca de 12 minutos e com isso toda e qualquer hipótese de um bom resultado. E talvez pior do que isso, quando o carro foi reparado, nunca conseguiram sorrir com o que tinham nas mãos. Quando um piloto diz no fim de um dia de rali que “estamos com dificuldades de igualar alguns dos R5, seria bom se conseguíssemos encontrar algum ritmo” não é nada bom sinal. Tanak e a M-Sport têm muito para trabalhar no carro para o Rali de Portugal.Tal como disse no final: “não é um rali para esquecer, mas para lembrar e não repetir…”

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram um rali complicado. Terminaram muito atrasados para lá do top 20. Na PE5, um pião atirou-os para fora de estrada, abandonando, regressaram no sábado, mas com um atraso enorme, depois disso limitaram-se a levar o carro até ao fim sem mais ‘crises’.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) estavam a fazer uma prova fantástica, a dar muito que fazer a Ogier, lideravam o rali, mas um pequeno erro teve grandes consequências. Um pião, bateram num poste de eletricidade que caiu por cima do carro, os danos foram grandes, o Hyundai chegou a pegar fogo, mas tudo correu bem, menos o abandono, claro. Foi pena face à exibição que estava a fazer, que os levaria, no mínimo, a um pódio. Estavam a ser, de longe, o melhor dos Hyundai. Tal como Lappi disse, a 6ª feira foi “um dos melhores dias da minha carreira”

