WRC 50 é no Rali de Portugal: Os ‘monstros’ do Grupo B presentes (Galeria) | AutoSport

Não há melhor local para as comemorações do WRC 50, que Portugal e o ‘seu’ rali. Como se sabe, a edição de 2022 do Vodafone Rally de Portugal vai ser palco das comemorações das 50 edições do WRC e, em quatro troços (Coimbra, Lousada, Porto e Fafe), está previsto um desfile com algumas das melhores máquinas e pilotos de outros tempos. A começar pelo alemão Walter Röhrl, que regressa à estrada para guiar o Opel Ascona 400 com o qual se sagrou Campeão do Mundo, em 1982, mas também o saudoso e sempre impressionante Audi Sport Quattro de Grupo B.

18 pilotos vão marcar presença em quatro especiais do Vodafone Rally de Portugal 2022 (SS1, SS9, SS16 e SS21), com alguns dos mais emblemáticos carros que fizeram a história dos 50 anos do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). Para ‘aperitivo’ aqui ficam imagens das máquinas…