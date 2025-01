WRC 2025 arrancou no Mónaco

As estrelas do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA arrancaram para a temporada de 2025 em frente ao cenário cintilante do icónico Casino de Monte-Carlo.

O novo campeão mundial Thierry Neuville ostentou o número um na janela do seu Hyundai Shell Mobis World Rally Team i20 N Rally1. Ao ver o número um no carro durante toda a época, nunca esqueceremos 2024″, afirmou o belga de 36 anos. No entanto, é uma nova época que está a começar, todos os contadores estão novamente a zeros, o que significa que precisamos de ter a mesma motivação e espírito para lutar arduamente e tentar defender o nosso título.

Além disso, o line up de pilotos foi renovado, com Adrien Fourmaux a envergar agora as cores da Hyundai, Sami Pajari a aparecer como piloto a tempo inteiro da Toyota Gazoo Racing World Rally Team e Josh McErlean a fazer a sua primeira aparição com o fato M-Sport Ford, a poucos dias da sua estreia nos Rally1.

Aparecendo no palco a seguir ao seu companheiro de equipa Gregoire Munster, o irlandês McErlean admitiu ser “privilegiado” por estar na rampa. “Obviamente, é um sonho tornado realidade, vai ser um grande ano de aprendizagem, estes carros são incríveis.”

De piloto principal em 2024 na M-Sport Ford, o francês Fourmaux será acompanhado pelo campeão do mundo Neuville e pelo estónio Ott Tänak na Hyundai. “Estou muito entusiasmado, é um grande desafio para nós, com um novo carro, uma nova equipa e novos pneus – queremos continuar a andar como no ano passado.”

Juntando-se a Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e ao bicampeão mundial Kalle Rovanperä como piloto a tempo inteiro da Toyota Gazoo Racing, Pajari, ex-campeão do FIA Junior WRC, tem uma vasta experiência na garagem da Toyota: “estou mesmo ansioso pela época, nunca mias chega quinta-feira à noite”, disse.

A experiência na Toyota será ainda mais reforçada quando o lendário octacampeão do mundo Sébastien Ogier participar em rondas selecionadas para a marca japonesa, incluindo na abertura da temporada, enquanto procura uma 10ª vitória recorde no Monte.

Foi também uma noite marcante para os co-anfitriões do evento, a Hankook Tire, que está prestes a iniciar a sua primeira jornada no WRC. Falando em nome da Hankook, Sandbichler afirmou: “Para a Hankook Tire, o dia de hoje é um marco porque a lenda começa hoje. Esta é uma competição muito forte e faremos tudo o que pudermos para que a história seja bem sucedida.”

O Rallye Monte-Carlo começa oficialmente na quinta-feira, com todos os concorrentes a cruzarem a cerimónia de partida antes de se dirigirem para os Alpes franceses para três troços cheios de adeptos no escuro, antes de regressarem a Monte-Carlo no domingo à tarde, onde o vencedor será coroado. Este é o início de 11 meses de ação em que os concorrentes atravessam quatro continentes para enfrentar a neve, o gelo, o asfalto e terra na sua missão de serem coroados campeões do mundo.