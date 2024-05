Rally de Portugal na Lousã: Guia do Espctador

A exemplo das Cãmaras Municipais de Arganil e Góis também a Lousã preparou para os adeptos toda a informação relevante para seguir o Rali de Portugal. Neste artigo está apenas o RESUMO da inforação, clique nos links para aceder a informação mais detalhada e recenter, pois há informações que ainda não estão publicadas neste momento de publicação do artigo.

Num troço que dizem ser “O melhor troço do Rally de Portugal”: “Trata-se de um troço que só por si faz jus ao peso da história dos ralis que se revive agora nesta região. O tradicional traçado desenrola-se numa zona de floresta bastante densa, a meia encosta numa progressão muito técnica e seletiva, mas consagrando sempre a naturalidade e dureza do cenário beirão.

A partir do km 8, o troço torna-se menos rápido, com o piso a apresentar alguns afloramentos rochosos naturais para se embrenhar de seguida na espetacular descida composta por inúmeros ganchos bastante interessantes de observar, até terminar nas franjas da vila da Lousã.”

Neste mapa poderá aceder a informação relativa aos 8 Parques de Estacionamento que preparámos para si, bem como ao troço das PEC/SS3 e SS6 e as 4 Zonas de Espectáculo (ZE6, ZE7, ZE8 e ZE9).

2 – Horários

Sexta-feira – 10 de maio

PEC/SS 3/6 Lousã – 12,35km

SS3 (Lousã 1): 09:35

SS6 (Lousã 2): 14:05

3 – Zonas Espetáculo

A PEC/SS da Lousã terá 4 Zonas Espetáculo (ZE 6, 7, 8 e 9). Tal como acontece em todas as provas de classificação do Rally de Portugal, será interdito o acesso de espetadores pelo início e pelo final do troço. Siga as indicações da GNR e dos Marshalls (voluntários formados pelo ACP) presentes no local.

O Rally só poderá ser desfrutado nas áreas indicadas como Zona Espetáculo sendo expressamente proibida a presença de público fora destas áreas!

Os espectadores que queiram aceder a este ponto só poderão abandonar o local durante um período limitado entre as duas passagens dos concorrentes ou após o final da 2.ª passagem.

Horário de acesso às Zonas Espetáculo a pé:

Zonas Espetáculo 6, 7, 8 e 9

Zona Espetáculo 6 (ZE6): Nesta Zona Espetáculo poderá assistir a uma secção muito técnica e rápida de curvas, num cenário típico da Serra de Lousã.

Zona Espetáculo 7 (ZE7): A sequência dos tradicionais ganchos inicia-se neste ponto do troço. Aqui encontrará vários pontos estratégicos para assistir à passagem dos carros em total segurança.

Zona Espetáculo 8 (ZE8): Aqui encontramos mais uma sequência típica da Serra da Lousã. O acesso será feito após uma caminhada de cerca de 300m numa subida inclinada e intensa.

Zona Espetáculo 9 (ZE9): Secção da classificativa cheia de emoções, com ganchos para todos os gostos. Uma zona de interessante a níveis técnicos da condução.

4 – Onde estacionar e como chegar

A Câmara Municipal da Lousã preparou vários Parques de Estacionamento de forma a acolher todos os que queiram desfrutar do melhor troço do Rally de Portugal. Devido à tipologia de terreno montanhoso, o acesso às Zonas Espetáculo, quando feito a pé, poderá demorar algum tempo, pelo que aconselhamos todos os amantes do Rally a que cheguem o mais cedo possível de forma a se dirigirem às Zonas Espetáculo assim que o acesso for permitido. Existirão 8 Parques de Estacionamento, devidamente identificados e sinalizados, e com a indicação da Zona Espetáculo mais próxima.

Parque 1 – Av. Dr. José Maria Cardoso, em frente ao Quartel dos Bombeiros Municipais da Lousã – a 3,9 km, cerca de 60 minutos a pé da ZE3 | Coordenadas GPS: 40°06’50.2″N 8°14’35.4″W

Parque 2 – Av. Dr. José Maria Cardoso, ao lado do Quartel dos Bombeiros Municipais da Lousã – a 3,9 km, cerca de 60 minutos a pé da ZE3 | Coordenadas GPS: 40°06’53.1″N 8°14’34.5″W

Parque 3 – Nacional 342, em frente ao Hipermercado Modelo – a 3,31km, cerca de 55 minutos a pé da ZE3 | Coordenadas GPS: 40°06’58.5″N 8°14’15.6″W

Parque 5 – Nacional 342, no Cruzamento do Rol – a 1,15 km, cerca de 30 minutos a pé da ZE6 | Coordenadas GPS: 40°07’19.1″N 8°13’33.6″W

Parque 6 – Vilarinho, zona de aterragem de parapentes – a 1,16 km, cerca de 30 minutos a pé da ZE6 | Coordenadas GPS: 40°07’29.0″N 8°13’17.6″W

Parque 7 – Nacional 342, Vilarinho – a 600 m, cerca de 15 minutos a pé da ZE5 | Coordenadas GPS: 40°07’26.0″N 8°12’55.0″W

Parque 8 – Nacional 342, Vilarinho – Nacional 342, Vilarinho – a 1,23km, cerca de 25 minutos da ZE5 | Coordenadas GPS: 40°07’39.7″N 8°12’43.3″W

5 – Condicionamentos de trânsito – MUITO IMPORTANTE

AVISOS (clique no aviso para ver):

Aviso N.º 30/2024 – Acesso alternativo Vilarinho–Lousã – Rally de Portugal (9 e 10 de maio)

Aviso N.º 31/2024 – Condicionamentos de Trânsito Rally de Portugal – Póvoa de Fiscal (9 e 10 de maio)

Aviso N.º 32/2024 – Condicionamentos de Trânsito Rally de Portugal – Estrada N236 (9 e 10 de maio)

Aviso N.º 33/2024 – Condicionamentos de Trânsito Rally de Portugal – Estrada N342 (9 e 10 de maio)

Existirão restições várias que vão desde estradas totalmente cortadas a estradas condicionadas:

Estrada Municipal 236 (Estrada Lousã / Castanheira): Trânsito cortado entre Alfocheira e a cortada para o lugar do Candal entre as 17h do dia 9 de maio (quinta-feira) e as 17h do dia 10 de maio (sexta-feira)

Alternativas de acesso às Aldeias do Xisto: O acesso à Aldeia da Cerdeira (somente clientes e moradores) e à Aldeia do Candal (população em geral) terá, obrigatoriamente, de ser feito pela estrada das Hortas/Cacilhas

Estrada N342: Trânsito com sentido único entre o cruzamento do Rol e o cruzamento para o Covão entre as 17h do dia 9 de maio (quinta-feira) e as 17h do dia 10 de maio (sexta-feira)

Alternativas de acesso à Lousã: O acesso à Lousã terá, obrigatoriamente, de ser feito pela estrada existente no Lugar de Vilarinho

Vias de acesso ao lugar da Póvoa de Fiscal: encerradas ao trânsito entre as 17h do dia 9 de maio (quinta-feira) e as 17h do dia 10 de maio (sexta-feira)

Alternativas: no dia 10 de maio, residentes devidamente identificados com comprovativo de morada, junto da GNR, terão acesso às suas residências até às 04h00;

Alternativas: no dia 10 de maio, residentes devidamente identificados com comprovativo de morada, junto da GNR, poderão sair do lugar da Póva de Fiscal até às 07h00;

6 – Onde ficar e onde comer

A Lousã dispõe de um variado conjunto de alojamentos e restaurantes/cafés onde poderá pernoitar e fazer a sua refeição.

