Rali Safari, Richard Millener: “muito satisfeito por ver o snorkel de volta ao WRC”

A M-Sport Ford World Rally Team prepara-se para enfrentar o desafio subsariano que os espera, regressando ao Quénia apenas nove meses depois da última aventura do Campeonato do Mundo de Ralis. Único, imprevisível e implacável, o Rali Safari promete ser, mais uma vez, um dos eventos mais emocionantes da temporada do WRC. A combinação de altas temperaturas e frequentes aguaceiros promete condições variáveis que exigem escolhas de afinação complicadas para as equipas, que enfrentam etapas inicialmente lamacentas que vão secando ao longo do dia.

“O Quénia é um evento incrivelmente especial para todos os envolvidos e que suscita uma grande expetativa! Dizer que é único é um eufemismo, o tipo de troços que se vive aqui não se vê em mais lado nenhum. É também um desafio de engenharia particular, com a distância adicional ao solo necessária, e quando está molhado não é fácil trabalhar nos carros!

“Graças aos regulamentos especiais para este evento, a equipa conseguiu desenvolver um sistema de admissão de ar modificado que inclui o famoso snorkel. Pessoalmente, estou muito satisfeito por ver o snorkel de volta aos carros de topo do WRC, mas isso é provavelmente mais uma questão de nostalgia!

“Com as previsões meteorológicas que temos visto até agora, é provável que seja uma prova tipicamente dura. O Adrien e o Grégoire têm uma boa experiência no Quénia e esperamos ver bons resultados para ambos e que o Adrien mantenha a sua posição no campeonato. Também estamos muito satisfeitos por ter o Jourdan de volta à equipa para este rali, depois da sua última participação na Grécia no ano passado”, disse Richard Millener, Diretor da Equipa.