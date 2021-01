Rali Monte-Carlo, Richard Millener: “O Gus será o primeiro a admitir que há mais para fazer”

Gus Greensmith e Elliott Edmondson, dupla da da M-Sport Ford, foram hoje confrontados com as condições clássicas do Rali de Monte-Carlo – atacando os troços gelados no seu Ford Fiesta WRC, melhorando um pouco a confiança perdido no primeiro dia. Um quinto tempo num troço foi o melhor que se arranjou, mas a dupla britânica admite que há muito mais por fazer: “Vimos hoje alguns momentos positivos do Gus e ele parecia ter muito mais confiança do que na primeira etapa. Ele será o primeiro a admitir que há mais para fazer, mas podemos usar isso para, assim o esperamos, extrair mais do mesmo amanhã. Na WRC 2 Adrien continuou a sua estratégia inteligente com um início cauteloso para o troço de abertura. Ele estava ansioso pelas condições de neve no segundo, mas furou. Ele tinha não cortar nas suas notas, mas viu algumas linhas e tomou uma decisão de fração de segundo. E furou! É também um lembrete de que as notas são boas e que ele deve sempre confiar e guiar com elas. De resto esteve bem, ainda está em segundo lugar no WRC 2 e vai ter uma batalha épica com o Eric [Camilli] amanhã”, disse o diretor da equipa, Richard Millener.