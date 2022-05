Rali de Portugal: Pajari lidera o WRC3 e Joona e Armstrong o Junior | AutoSport

O Campeão do Mundo Júnior em título, o finlandês Sami Pajari, lidera o WRC3, com quatro pontos de vantagem sobre o italiano Enrico Brazzoli e sete sobre o irlandês William Creighton, com três jornadas já disputadas.

Já o FIA Junior WRC, que vai na 21.ª edição e integra o Vodafone Rally de Portugal desde 2007, é liderado ex-aequo por Lauri Joona e Jon Armstrong, após duas rondas da competição de cinco eventos.

2022 FIA WRC3 Championship – classificação após ronda 3:

Sami Pajari (FIN) 37pts Enrico Brazzoli (ITA) 33pts William Creighton (IRL) 30pts Zoltán László (HUN) 25pts Lauri Joona (FIN) 25pts, etc.

2021 FIA Junior WRC Championship – classificação após ronda 2: