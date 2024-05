Rali de Portugal: Guia do espectador em Góis, 6ª, 10 de maio 10h35-15h05

O Rally de Portugal volta a passar em Góis e a Cãmara Municipal elaborou um Guia do Espectador para ajudar a quem for ao – magnífico – troço assistir à prova. O Município de Góis preparou as várias Zonas de Espetáculo (ZE) para que todos possam ver a prova em áreas amplas, devidamente preparadas para o efeito e sempre em segurança.

Acesso às Zonas de Espetáculo ZE 10, 11, 12 e 13 – acesso permitido sem restrições de horário

Há transporte gratuito para as ZE, pode fazer a sua inscrição e conhecer mais informações em www.cm-gois.pt

Pode deixar o carro no centro da Vila de Góis porque o Município oferece transporte até ao troço nesta 57ª edição do Rally de Portugal 2024.

O transporte é gratuito.

Garanta o seu lugar preenchendo a ficha de inscrição disponível no site do Município de Góis (www.cm-gois.pt).

SS 4/7 – Gs Horário — 1ª passagem às 10h35 | 2ª passagem às 15h05

A classificativa de Gós embrenha-se na estrada florestal densamente arborizada, que exige toda a técnica por parte dos pilotos. As exigências do rápido percurso não deixarão margem para erros, nem contemplação das deslumbrantes paisagens. O já tradicional gancho do Sobral marca a descida final proporcionando um frissom adicional aos pilotos do WRC.

O Municipio de Gs proporciona aos espetadores a colocação de zonas de restauração em todas as Zonas Espetáculo.

Ver Guia para saber como aceder às Zonas Espetáculo (com road book) – CLIQUE AQUI