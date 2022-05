Rali de Portugal: Espera-se muita luta no WRC2 e WRC3 | AutoSport

Como sempre em Portugal, as competições de apoio são muito concorridas. No WRC2 este ano, há Open, Junior, Masters, e esta categoria é a que mais competidores e mais equilíbrio tem. Destacam-se os principais candidatos ao título, Andreas Mikkelsen (Skoda), atuais líderes do WRC2 e vencedor das duas primeiras provas, Yohan Rossel (Citroën), vencedor na Croácia, mas há que contar, obviamente com Olivier Solberg (Hyundai) i20 N, Nikolay Gryazin (Skoda), Teemu Suninen (Hyundai).

Já no WRC3, categoria reservada exclusivamente aos Ford Fiesta Rallye 3 de quatro rodas motrizes, dois dos vencedores das três primeiras provas marcam igualmente presença, assumindo-se também, por isso, como favoritos. Sami Pajari e Lauri Jonna são favoritos, mas têm que o provar na estrada.

Esta prova conta ainda para o Campeonato de Portugal de Ralis CPR reúne melhores pilotos portugueses, disso, falamos noutro lado, mais à frente no jornal. Mas vamos ao detalhe.

São 41 inscritos, liderados pelo campeão em título e atual comandante do WRC2, Andreas Mikkelsen, no Skoda Fabia Evo. O norueguês, que no ano passado falhou a prova do ACP por estar infetado com COVID19, tem 15 pontos de vantagem sobre o francês Yohan Rossel (Citroën C3), que por sua vez conseguiu o primeiro triunfo nesta competição no Rally da Croácia deste ano, depois de se ter sagrado campeão do WRC3, em 2021.

Os colegas de equipa de Mikkelsen no Toksport WRT, Marco Bulacia e Nikolay Gryazin, juntamente com o duo da Hyundai Motorsport N, Teemu Suninen e Oliver Solberg, são outros dos potenciais candidatos à vitória na prova portuguesa. Chris Ingram, Kajetan Kajetanowicz, ambos em Skoda Fabia Evo, e os Citroën C3 de Eric Camilli, Jan Solans e Stèphane Lefebvre, são outros dos pilotos que podem ter uma palavra a dizer.

Entre os concorrentes Júnior, competição para pilotos até 30 anos de idade, o checo Erik Cais lidera, com apenas um ponto de vantagem sobre Gryazin e o finlandês Emil Lindholm, enquanto o estónio Georg Linnamäe e Ingram completam o top-5. Os pilotos aproveitam os seis melhores resultados das sete provas da competição.

Os 11 pilotos portugueses inscritos no WRC2 têm, também, hipóteses de brilhar. Armindo Araújo, líder do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e vencedor da prova do ACP por três vezes (2003, 2004 e 2006), quando esta não era elegível para o WRC, é um dos principais favoritos ao triunfo na competição nacional, que se disputa ao longo dos dois primeiros dias de prova. Vai, todavia, contar com a forte concorrência, entre outros, de Bruno Magalhães, Ricardo Teodósio, Pedro Meireles, José Pedro Fontes e Pedro Almeida. Finda a prova pontuável para o CPR, prossegue o objetivo de ser o melhor piloto português no Vodafone Rally de Portugal.

2022 FIA WRC2 Championship – classificação após ronda 3:

Andreas Mikkelsen (NOR) 51pts Yohan Rossel (FRA) 36pts Nikolay Gryazin (RUS) 27pts Erik Cais (CZE) 22pts Emil Lindholm (FIN) 21pts Ole-Christian Veiby (NOR) 18pts Kajetan Kajetanowicz (POL) 18pts Chris Ingram (GBR) 16pts Jari Huttunen (FIN) 15pts Grégoire Munster (BEL) 13pts, etc.

2022 FIA WRC2 Junior Championship – classificação após ronda 3:

1. Erik Cais (CZE) 37pts

2. Nikolay Gryazin (RUS) 36pts

3. Emil Lindholm (FIN) 33pts

4. Georg Linnamäe (EST) 28pts

5. Chris Ingram (GBR) 27pts, etc.