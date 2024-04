Rali da Croácia: Nikolay Gryazin dominou WRC2

Nikolay Gryazin venceu e convenceu no WRC2, o Rali da Croácia, mantendo o registo perfeito do construtor francês Citröen em Zagreb. O piloto russo de licença búlgara, terminou o rali com 39,5 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa no C3 Rally2, Yohan Rossel, nunca permitindo ao francês, bem mais habituado ao asfalto. A diferença do russo para o seu colega de equipa foi sempre aumentando, até que Gryazyn percebeu que era tempo de começar a gerir, e só aí Rossel a conseguiu reduzir sem nunca colocar em xeque, nem de perto, o avanço do russo.

Já antes de domingo, Gryazin aplicou uma abordagem sem riscos, chegando ao último controlo horário com 38,5 segundos de vantagem. Os carros da Citroën já lideraram a classificação do WRC2 em todas as edições do WRC Croatia Rally: “É uma sensação muito boa, especialmente com todo o trabalho que fizemos antes deste evento”, disse Gryazin radiante. “Só preciso de conduzir assim mais vezes, preciso de me lembrar desta sensação.”

Rossel também podia dar-se ao luxo de adotar uma abordagem semelhante, com mais de dois minutos a separá-lo do terceiro classificado, Pepe López, que travou uma batalha acesa com Nicolas Ciamin pelo último lugar do pódio.

Com um Hyundai i20 N Rally2, Ciamin começou a última especial com apenas 10,8 segundos de desvantagem para o Škoda Fabia RS Rally2 de López, mas uma breve derrapagem 1,2 quilómetros depois do início do troço, custou ao francês cinco segundos e pôs fim às suas aspirações ao pódio.

O campeão do WRC3 de 2022, Lauri Joona, parecia pronto para conquistar o seu primeiro top-5 no WRC2, mas foi ‘apanhado’ na segunda especial de domingo, sendo forçado a parar para mudar um pneu. Isso fê-lo cair para sexto e abriu a porta a Eyvind Brynildsen, que estava a fazer a sua primeira participação desde o EKO Acropolis Rally Greece, há dois anos.

Os problemas de Emil Lindholm ao longo do fim de semana continuaram no domingo, quando o seu Hyundai i20 N Rally2 perdeu potência na PEC18, mas ele conseguiu aguentar Roberto Daprá e terminar em sétimo.

Em nono ficou o Fabia RS Rally2 de Armin Kremer, que cumpriu o seu objetivo de vencer a categoria Masters’ Cup do WRC.