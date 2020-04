Rali Bandama/Costa do Marfim: O rali quase impossível

A primeira edição do Rali do Bandama/Costa do Marfim teve lugar em 1969 e foi ganha pelo casal Gérenthon, num Renault R8 Gordini. Nessa época, os ralis em terras de África estavam em pleno esplendor. O Safari era o mais conhecido, mas existiam também outros, como o de Marrocos, ou o da África do Sul. Mas é o Bandama, ou Costa do Marfim (porque era disputado no território desta ex-colónia francesa), que merece agora honras de destaque. Por uma simples razão: se o percurso dos outros ralis era difícil, é este quem tem a suprema honra de, numa edição, não haver nenhum concorrente à chegada. Todos ficaram pelo caminho. Foi em 1972. Esta edição teve um percurso impressionante, sem qualquer classificativa, simplesmente com etapas, que os pilotos tinham que percorrer a médias superiores aos 100 km/h. Ora, isto em África era convite ao abandono. Foram 43 as equipas que alinharam em 1972 – desde Renault R16 TS a Citroen DS 21 e 23, bem como alguns Datsun 240Z e 1600SSS e até um Porsche 911 S. Ninguém chegou ao fim. E não se pense que eram novatos locais; não. Entre eles, estavam nomes bem conhecidos como Guy Chasseuil, Gerard Larrousse, Shekar Mehta, Jean-Pierre Nicolas, Jean-Pierre Belroise, Tony Fall, Claudine Trautmann – enfim, a fina flor daqueles tempos. A história do Rali do Bandama/Costa do Marfim entrou para o Álbum de Ouro do Campeonato do Mundo de Ralis em 1978, onde se manteve durante 15 edições. Entre os vencedores, Nicolas, Mikkola, Waldegaard, Salonen, Rohrl, Blomqvist, Kankkunen, Kenneth Eriksson ou Shinozuka. Também aqui, uma originalidade: foi o único rali do Mundial ganho por um carro de Grupo N, no caso o Renault 5GT Turbo de Alain Oreille, em 1989. Hoje, a prova já não tem a mesma aura de outrora. Mas, mesmo assim, continua a ser um desafio.

Depois de 13 anos a ser ganho, ora por Mitsubishi Lancer, ora por Subaru Impreza, o ano passado foi a vez de um Skoda Fabia R5 vencer a prova. Novos tempos…