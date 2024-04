Porque o novo sistema de pontos pode ser bom para o WRC?

Thierry Neuville lidera o Mundial de Ralis com 67 pontos, mais seis que Elfyn Evans, e apesar de ter sido quinto classificado no Rali Safari somou somente menos um ponto que o vencedor da prova, Kalle Rovanpera. Este é o espelho atual do novo sistema de pontos do WRC, positivo para muitos, negativo para outros tantos.

Do ponto de vista de um jornalista, confessamos que temos bastante mais pontos de interesse assim.

É verdade que há o vencedor da prova, tanto na Suécia (Esapekka Lappi) e no Quénia (Kalle Rovanpera) ‘marimbaram-se’ totalmente para o super-domingo e também para a Power Stage e apenas concluíram as respetivas provas para garantir que as venciam. É lícito que o tenham feito…

Como é lícito ‘jogar’ com o que oferece o novo sistema de pontos.

No Rali de Monte Carlo, Thierry Neuville fez ‘jackpot’ e somou 30 pontos o máximo que o sistema dá em 2024, tal como já sucedia em 2023, 25+5 da Power Stage.

Este ano a diferença é que no domingo começa um mini-rali ‘novo’, que na Suécia foi ganho por Elfyn Evans e no Safari, por Ott Tanak.

Os azares que tiveram na 6ª/sábado, no caso de Tanak, foram atenuados com a sua prestação de domingo. A mim parece-me positivo que alguém que tem azar na 6ª/Sábado, possa remediar de alguma forma a sua perda com o dia de domingo, incluindo a Power Stage.

O que fica claro é que os pilotos se estão a adaptar ao sistema e a começar a tirar o máximo proveito dele.

É também óbvio que quem correr mais riscos, pode beneficiar com isso, mas não é isso que se viu em duas das três provas. Especialmente no Safari foi claro, os dois Toyota da frente nada atacaram no domingo para garantir as duas melhores posições do rali.

Numa prova como o Safari, compreende-se perfeitamente.

Portanto, isto ao longo do ano será sempre um ‘trade off’ e o que irá fazer é protelar muito mais a decisão do título, pois quando alguém se apanha na frente, pode preferir gerir.

No Rali da Suécia, Lappi somou 19 pontos, Evans que foi segundo no rali, somou 24 pontos, e no Safari, Rovanpera, que triunfou, somou 20 pontos, enquanto Neuville somou 19 pontos e foi quinto classificado na prova.

Para a próxima prova, sendo o primeiro na estrada, é bom para Thierry Neuville, mas depois disso seguem-se sete provas de terra, o que costuma ser mau, muito mau em alguns casos, ser dos primeiros dois na estrada. Especialmente quem sai na frente.

Portanto, há também que jogar muito com a estratégia para os ralis de terra mas com este sistema pode ir subindo ao longo da prova e atacar no domingo para somar o máximo de pontos possível.

Sem dúvida que o novo sistema de pontos alarga muito a questão estratégica e isso será sempre bom para a competição.