Oliver Solberg a caminho da Toyota?

Há cerca de um ano noticiávamos que eram fortes os rumores que ‘colocavam’ Oliver Solberg aos comandos do novo Toyota GR Yaris Rally2. Não se concretizou. Passou um ano, e desta vez voltamos à ‘carga’, desta feita com uns mais significativos ‘pozinhos’ de infalibilidade…

Quando há uns tempos a imprensa espanhola dava conta da ida de Kris Meeke para o WRC2 com a Toyota, a informação não era correta, tal como rapidamente o piloto desmentiu, mas o que pode ter sucedido com os nossos colegas espanhóis, pode ter sido uma espécie de ‘Lost in Translation’, porque estamos moderadamente seguros que o futuro de Kris Meeke pode mesmo passar pela Toyota.

Isso são ‘contas doutro rosário’ que não são para aqui chamadas agora, mas Oliver Solberg deverá ser mesmo o próximo piloto da Toyota.

É praticamente um dado adquirido que Sami Pajari vai subir à equipa oficial da Toyota Gazoo Racing WRC, e a Toksport onde está Solberg deverá perder o estatuto semi oficial da Skoda, porque a marca checa prepara-se para uma espécie de ano sabático a desenvolver o novo Skoda Fabia Rally2.

Tudo isto vai saber-se dentro de algum tempo e as palavras do chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, após o seu duelo pela vitória no WRC2 no Rali da Finlândia, já tinham ‘água no bico’: “O que vi aqui e o seu desempenho neste fim de semana”, referindo-se a Oliver Solberg, “posso dizer que acho que ele está pronto para entrar num Rally1”, disse Latvala. “Ele tem mantido um controlo muito bom, está concentrado, fez um trabalho muito bom. E posso ver que ele está muito diferente do que era há dois anos, e sabe o que está a fazer.”

Para já, isso não é possível com a Toyota, mas com Solberg a entrar na estrutura, fica na calhar para subir em breve aos Rally1…