Obrigado, Michèle Mouton…

Michèle Mouton cumpriu no Rali do Japão a sua última prova como Delegada de Segurança da FIA, entidade que lhe deixou uma simpática mensagem pública: “O Rali do Japão marca o capítulo final de uma jornada extraordinária, damos um sincero adeus a um ícone. Michèle Mouton, lendária piloto, mas também delegada de segurança da FIA para o WRC, retira-se após anos de dedicação incansável, paixão e liderança pioneira.

Das suas vitórias pioneiras como piloto ao seu compromisso inabalável com a segurança, Michèle moldou a história do rali e inspirou gerações. O seu legado irá sempre impulsionar o espírito do nosso desporto, Michèle.”

Michèle Mouton é uma figura lendária no mundo do automobilismo, deixou uma marca indelével na história do Campeonato Mundial de Ralis. A sua carreira extraordinária começou em 1973, quando se estreou como co-piloto no Rali de Monte Carlo. Rapidamente, Mouton passou para o volante, provando o seu talento excecional numa época dominada por homens.

Em 1981, Mouton alcançou um feito histórico ao tornar-se a primeira mulher e única até hoje, a vencer uma prova do WRC, triunfando no Rali de Sanremo com a Audi. Este marco não só quebrou barreiras de género, mas também estabeleceu Mouton como uma competidora de elite no mais alto nível dos ralis mundiais.

O seu auge veio em 1982, quando lutou de igual para igual pelo título mundial, terminando como vice-campeã. Nesse ano, Mouton venceu três provas do WRC – em Portugal, Grécia e Brasil – demonstrando a sua habilidade excecional ao volante do revolucionário Audi Quattro.

Além do WRC, Mouton conquistou vitórias impressionantes noutras competições. Em 1985, venceu a famosa corrida de Pikes Peak nos Estados Unidos, quebrando o recorde anterior e superando nomes consagrados do automobilismo americano, numa prova em que foi olhada de lado até pelos responsáveis da prova que deixaram bem claro a sua pouca vontade de a ter lá.

Após a sua retirada das competições, Mouton continuou a contribuir significativamente para o desporto. Fundou e co-organizou a Corrida dos Campeões, um evento que reúne alguns dos melhores pilotos do mundo.

Mais recentemente, Mouton desempenhou um papel crucial como Delegada de Segurança da FIA nos ralis, trabalhando incansavelmente para melhorar a segurança no desporto.

Ao longo da sua carreira, Michèle Mouton não apenas competiu, mas inspirou gerações de mulheres no automobilismo. Como presidente da Comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA, continuou a promover a igualdade de género no desporto.

Agora que vamos deixar de a ver por aí, no automobilismo, é hora de nos despedirmos de Michèle Mouton no seu papel como Delegada de Segurança, e de celebrarmos não apenas as suas conquistas nos ralis, mas também o seu legado. Ela provou que talento, determinação e paixão transcendem género, abrindo portas para futuras gerações de mulheres no automobilismo.

Michèle Mouton não é apenas uma campeã dos ralis; ela é uma verdadeira pioneira e uma inspiração para todos no mundo do automobilismo.