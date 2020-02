Mundial Junior WRC: Triunfo Tom Kristensson

Tom Kristensson venceu o JWRC no Rali da Suécia, o que sucede pelo segundo ano consecutivo. O jovem sueco aproveitou o melhor conhecimento dos troços para garantir facilmente a vitória, com um avanço de 37.8 segundos. Com um desempenho consistente o letão Martin Sesks foi segundo, enquanto Ken Torn recuperou de uma excursão a uma vala em Torsby Sprint, garantindo o lugar mais baixo do pódio. O finlandês Sami Pajari foi quarto na frente do romeno Raul Badiu. Bom desempenho do paraguaio Fabrizio Zaldivar e da britânica Ruairi Bell, que garantiram o sexto e sétimo lugares, respetivamente. O sueco Pontus Lönnström mostrou bom ritmo depois de um furo que lhe custou mais de três minutos logo a abrir o rali. A estreante Lauri Joona, esteve perto de assegurar um lugar no pódio, mas um furo nos quilómetros finais, relegou-a para o nono lugar. Oscar Solberg também furou na etapa final e foi relegado para fora dos pontos, terminando o evento na 13ª posição à frente de Catie Munnings, que teve de recuperar de um duplo furo. Jon Armstrong teve um forte acidente a alta velocidade e Fabio Andolfi também estava no caminho dos pontos antes de sair da estrada no primeiro Torsby Sprint. Para Tom Kristensson: “É o resultado com que sonhei desde o início. É um resultado inacreditável e estou muito feliz”, disse.

Classificação

Tom Kristensson / Joakim Sjoberg 1:22:51.3 Martins Sesks / Renars Francis +37.8 Ken Torn / Kauri Pannas +1:00.4 Sami Pajari / Marko Salminen +1:11.6 Raul Badiu / Gabriel Lazar +3:23.8 Fabrizio Zaldivar / Fernando Mussano +3:54.0 Ruairi Bell / Darren Garrod +04:01.0 Pontus Lönnström / Stefan Gustavsson +4:14.1 Lauri Joona / Ari Koponen +4:15.5 Marco Pollara / Maurizio Messina +6:10.2 Enrico Oldrati / Elia de Guio +6:14.4 Tommaso Ciuffi / Nicolo Gonella +10:11.4 Oscar Solberg / Jim Hjerpe +11:05.1 Catie Munnings / Ida Lidebjer-Granberg +11:16.2

Abandonos: Fabio Andolfi/Stefano Savoia e Jon Armstrong/Noel O’Sullivan