Miki Biasion e o Rali de Portugal: “Sintra, Arganil, Fafe, Bacalhau à Brás, feijoada e vinho verde”

O ano de 1983 foi, para Miki Biasion, de dupla conquista: os Campeonatos Europeu e Italiano de Ralis. O merecido prémio contemplou 5 provas no Mundial do ano seguinte. Portugal sempre fez parte dos destinos prediletos de Biasion. Por motivos desportivos, mas também gastronómicos. Do rali de 1984, terminado na 4ª posição ao volante de um Lancia 037 com as cores da Totip, recorda sobretudo “o show do Markku Alen”, que nessa altura representava para si uma referência, embora este tivesse terminado a prova atrás do Audi de Mikkola, que obteve uma vitória “suada” até ao último troço.

No início de 1985 o quartel general da Lancia já tinha dado conta da necessidade de desenvolver um carro de quatro rodas motrizes, que se pudesse bater de igual para igual com a Peugeot e a Audi, pelo que delegou a participação no rali português na semi-oficial Jolly Club. Miki Biasion, manifestando uma raça e maturidade extraordinárias, terminou o rali no 2º lugar, “batendo o pé” aos dois Audi Sport Quattro, de Walter Rohrl e Stig Blomqvist, e garantindo o melhor resultado do ano para o Lancia 037. Ao jovem lobo, apenas restava ter paciência para aguardar pela oportunidade – o futuro na equipa oficial estava no horizonte. Ainda hoje, olhando para trás, o piloto italiano não tem dúvidas: “a exibição em Portugal contribuiu muito para dar o salto para a Lancia/Martini”.

Continuando a falar-nos do Rali de Portugal, Biasion relembra o prazer que lhe dava conduzir nos troços de Sintra, Arganil e Fafe. Mas, “chegados” a Fafe, talvez por uma inconsciente associação de ideias, o piloto deixa-se invadir por memórias igualmente “saborosas” – “queres mesmo saber do que me lembro melhor? Do bacalhau à Brás, da feijoada e do vinho verde. Durante os reconhecimentos íamos sempre descobrindo locais com boa comida, onde voltávamos nos anos seguintes”. Felizmente, Miki Biasion teve a sorte de vir onze vezes ao Rali de Portugal…