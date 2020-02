Michelin ‘salvou’ o Rali da Suécia

Não havia equipas sem dúvidas quanto ao que podia suceder neste Rali da Suécia, no que aos pneus diz respeito, devido à falta de neve. Mas a boa construção dos pneus Michelin X-Ice North ‘salvou’ o rali…

A Michelin ultrapassou com distinção um desafio muito difícil que foi para si este Rali da Suécia. Os X-Ice North 3 e os seus 384 ‘pregos’ deram confiança aos pilotos e resistiram globalmente bem aos impactos a que foram sujeitos. Arnaud Remy, responsável máximo da Michelin no WRC admitiu que estavam confiantes que os pneus aguentariam o esforço adicional, devido à quase ausência de gelo na estrada.

Repare-se que a média da prova foi altíssima (é novo recorde) e isso significa que os pilotos se sentiram seguros para andar aquelas velocidades naquelas superfícies invulgares. Basicamente, as dúvidas das equipas eram mais do que muitas, porque nunca tinha havido nada sequer parecido, e por isso tiveram que confiar no que a Michelin lhes transmitiu. O grande risco era que os pregos desaparecessem demasiado cedo, mas tudo terminou bem.

No seio do WRC sabia-se há muito que a alternativa seria a pura anulação da prova. Foi decidido avançar com os troços que mais garantias davam, mas como muito se falou nas redes sociais, não haveria a mínima hipótese de trocar de pneus antes da prova, levando pneus de terra.

Em primeiro lugar, a logística implica que tudo se trate com meses de antecedência.

Em segundo, a Michelin não tem pneus de terra preparados para temperaturas muito baixas. Os pneus são desenvolvidos para provas como o México, Argentina, Portugal, Sardenha/Itália, Finlândia, Turquia, Grã-Bretanha (lama), Catalunha/Espanha e Austrália e em nenhuma delas é habitual temperaturas, sequer, perto de zero graus Celsius.

Por outro lado, a legislação sueca obriga a utilização de pneus com pregos desde o início de dezembro até ao fim de março. Se nos troços os carros poderiam rodar com os pneus que quisessem, já nas ligações a legislação impedia-o.

Claro que a organização e a FIA arriscaram, as coisas podiam ter corrido mal, mas neste momento todos estão contentes que o que ‘devolveu’ o rali. Antes da prova, Andrea Adamo ponderava se era uma boa ideia organizar este rali? “Vamos descobrir no domingo à tarde”, disse então.

Não houve acidentes, os pneus ‘aguentaram-se’ bem, e se percebemos as dúvidas de Adamo, só nos resta dizer que tudo está bem quando acaba bem…

Com Carlos da Silva