Michelin abandona WRC, Pirelli fornecedora exclusiva

A FIA confirmou que será a Pirelli a fornecedora exclusiva de pneus do WRC de 2021 a 2024, confirmando recentes rumores que a Michelin iria parar a sua atividade no WRC. Desta forma os pneus Pirelli serão usados nos RC1 (Rally 1, ou seja World Rally Cars) e RC2 (Rally 2 – a antiga WRC2 Pro, ou seja, os ‘velhos’ R5). A Pirelli foi ainda anunciada como fornecedor exclusivo do Mundial Júnior. Fornecedora oficial do Mundial de Fórmula 1, a Pirelli estava ausente no pináculo do WRC desde 2017. Para lá da vitória da DMack no Rali da Grã-Bretanha de 2017, só carros equipados com pneus Michelin venceram provas do WRC desde o Rali de Monte Carlo 2011.

Martin Holmes