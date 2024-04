Martins Sesks: de Ford Puma Rally1 não híbrido na Polónia e Letónia

Mārtiņš Sesks e a M-Sport Ford World Rally Team, com o apoio do promotor do WRC, vão fazer a sua estreia ao mais alto nível em dois eventos consecutivos do campeonato deste ano, bem como pilotar a primeira aparição não híbrida do Puma Rally1 num evento do Campeonato do Mundo de Ralis.

Sesks e o copiloto Francis Renārs farão a estreia competitiva das máquinas não híbridas do Rally1 no muito aguardado regresso do Rally da Polónia, em junho. Com os novos regulamentos da FIA para 2024, que permitem aos carros de Rally1 competir com peso de lastro equivalente ao peso do sistema híbrido plug-in, a passagem para as máquinas de Rally1 torna-se mais atraente e acessível aos concorrentes.

O facto de correr com um carro sem a potência híbrida irá colmatar a lacuna entre a transição de Sesks da competição em Rally2 no Europeu de Rally da FIA para Rally1. Permitindo-lhe adaptar-se ao aumento da potência e do peso do Puma, a utilização de um Puma não híbrido na Polónia irá prepará-lo para a sua estreia com um full-híbrido no seu rali caseiro, o novíssimo Rali da Letónia, apenas algumas semanas mais tarde.

A M-Sport trabalhou com a equipa de Sesks e com o promotor do WRC neste projeto, a fim de apoiar o aumento do número de participantes em Rally1 nos eventos do WRC. Aumentar a acessibilidade à categoria máxima do desporto alinha com os objetivos da M-Sport e do Promotor do WRC de apoiar os futuros talentos dos ralis, dando oportunidades a candidatos como Sesks para provarem o seu valor entre as estrelas do desporto.

Sesks chega à sua estreia no Rally1 com um currículo já impressionante. Estreando-se no ERC em 2016, avançou para uma época completa apenas um ano depois e, em 2018, conquistou os títulos dos campeonatos ERC3 e ERC Júnior com o copiloto Renārs. Atualizando para máquinas Rally2 em 2022, Sesks conquistou uma vitória impressionante em seu rali caseiro, Tet Rally Liepaja, com uma varredura limpa de vitórias na etapa.

Na época do ERC de 2023, Sesks ganhou o seu próprio ritmo, conquistando a vitória no Rali da Polónia, seguida de um lugar no pódio na Hungria, tendo o piloto letão terminado a época em segundo lugar no campeonato.

Também não é estranho às etapas mundiais de rali, Sesks competiu no Junior WRC entre 2020-2021 e foi vice-campeão do campeonato em 2020. A sua experiência combinada e o conhecimento das etapas europeias no ERC e no JWRC colocam-no em boa posição para as suas estreias na Polónia e na Letónia.

“Estou sinceramente grato, pois é um sonho tornado realidade unir forças com a M-Sport World Rally Team e o Promotor do WRC para esta notável oportunidade de avançar do nível Rally2 para o Rally1. Devo admitir que é preciso dizê-lo duas vezes para acreditar plenamente que em breve estaremos a competir ao lado dos pilotos de elite do mundo com máquinas de Rally1.

A viagem até este ponto foi um esforço enorme de muitas pessoas, especialmente da minha família, cujo legado nos ralis remonta à prova inaugural do meu avô em Liepaja, em 1965.

Agora, 59 anos depois, tenho a oportunidade de participar no mesmo rali, mas numa prova do WRC. Embora a adaptação às máquinas do Rally1 exija, sem dúvida, a nossa concentração e empenho inabaláveis, estamos totalmente preparados para dar o nosso melhor.

O facto de sermos incumbidos de pilotar a primeira aparição não híbrida do Puma Rally1 torna ainda mais emocionante para nós ver o que o futuro nos reserva”, disse Mārtiņš Sesks.