Júnior WRC: 17 ‘jovens lobos’ em luta no Rali da Croácia

Os ‘jovens lobos’ já fervilham de emoção ao passo que as 17 duplas do Júnior WRC se preparam para o confronto na Croácia. A capital, Zagreb, será o palco desta batalha, entre 18 a 21 de abril. Com mais de 300.000 espetadores ao longo dos troços em 2022 e 2023, o Rally da Croácia marca a segunda de cinco provas, sendo o único evento em piso de asfalto no calendário do FIA Junior WRC de 2024.

Apesar de rotulado como um evento em asfalto, a Croácia apresenta uma variedade única de superfícies, desde asfalto liso até cimento muito danificado. Os níveis de aderência são por isso ‘flutuantes’ nas estradas muito onduladas e tudo isso representa um desafio. Apesar das altas velocidades, as estreitas estradas e as inúmeras curvas e lombas cegas exigem uma abordagem cautelosa dos competidores.

As 17 equipas do FIA Junior WRC vão ter que pilotar os Ford Fiesta Rally3 Evo com muita precisão.

A primeira prova na Suécia foi conquistada pelo piloto local Mille Johansson, mas sua ausência deixa a porta aberta para um novo vencedor ser coroado na Croácia. O estónio Romet Jürgenson, vice-campeão na primeira etapa, lidera a lista de inscritos e aproveitou a chance de pilotar o seu Fiesta no Quattro River Rally em Karlovac no início deste mês. Ele não apenas venceu a sua classe, mas terminou num bom quarto lugar da geral – 8,3 segundos à frente do turco Ali Türkkan, que se estreia no FIA Junior WRC esta semana.

Eamonn Kelly, vencedor deste rali no ano passado, e Petr Borodin também participaram no evento de preparação, enquanto Raul Hernández, Tom Rensonnet e Norbert Maior têm fortes registos no asfalto. E estão por isso esperançosos em permanecer à frente de pilotos como Bruno Bulacia e Diego Dominguez, que enfrentaram contratempos na Suécia.

O rali começa hoje em Zagreb. Pela frente 20 troços totalizando 283,28 km antes da chegada de domingo à tarde: “Após uma emocionante abertura de temporada na Suécia, a equipa da M-Sport Poland trabalhou incrivelmente duro preparando os carros para garantir que estejamos prontos para outra semana emocionante de ação no Júnior WRC, agora na Croácia. O Rally da Croácia é um evento muito desafiador, que já serviu de palco para inúmeras emoções no passado. O clima imprevisível, as mudanças regulares de aderência e a sujidade a ser puxada para a estrada significam que a estratégia será a chave para o sucesso” disse Maciej Woda, Gerente do Campeonato FIA Junior WRC.

Lista de inscritos

50 Romet Jürgenson / Siim Oja (EST)

51 Eammon Kelly / Connor Mohan (IRL)

52 Raul Hernández / Jose González (ESP)

53 Tom Rensonnet / Manon Deliot (BEL)

54 Diego Domínguez / Rogelio Peñate (PRY)

55 Petr Borodin / Roman Cheprasov (KAZ)

56 Taylor Gill / Daniel Brkic (AUS)

57 Norbert Maior / Francesca Maior (ROU)

58 Max Smart / Cameron Fair (ZAF)

59 Jakub Matulka / Daniel Dymurski (POL)

61 Andre Martinez / Guillermo Sierra (PER)

62 Roberto Blach / Mauro Barreiro (ESP)

63 Nataniel Bruun / Pablo Olmos (BOL)

64 Fabio Schwarz / Bernhard Ettel (DEU)

65 Jose Caparó / Esther Guthiérrez (PER)

66 Bruno Bulacia / Gabriel Morales (BOL)

67 Ali Türkkan / Burak Erdener (TUR)