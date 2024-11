Jari-Matti Latvala e Juha Kankkunen ‘alternam-se’ na liderança da TGR-WRT

Já se esperava a alteração, que foi agora confirmada: Jari-Matti Latvala vai continuar no papel de Diretor de Equipa, mas terá agora a ajuda de Juha Kankkunen no mesmo papel, com o tetracampeão do Mundo de Ralis a substitui-lo quando Latvala realizar provas de ralis históricas, e não só…

Nas últimas quatro épocas, para além de supervisionar inúmeras vitórias e títulos de campeão, Latvala tem sido um bom mentor dos pilotos da equipa, ajudando também a identificar e a desenvolver novos talentos, como Pajari.

Agora, Latvala recebeu a oportunidade de Akio Toyoda, Presidente da TGR-WRT, de continuar a perseguir o seu primeiro amor pela condução, juntamente os com os seus deveres de Chefe de Equipa – por exemplo, competindo no Rali da Finlândia com um GR Yaris Rally1 em 2023 e GR Yaris Rally2 em 2024. Isto continuará em 2025, quando Latvala conduzir um dos mais bem sucedidos carros de rali da Toyota – o Celica ST185 – no Campeonato Europeu de Ralis Históricos da FIA. Fá-lo-á com as cores da TGR, ajudando a ligar as eras da participação da Toyota no WRC e a partilhar a sua paixão pelos ralis com os adeptos.

De forma a melhor apoiar a equipa e assegurar a continuação da abordagem até aqui bem sucedida de colocar o piloto em primeiro lugar, Juha Kankkunen assumirá o papel de Diretor de Equipa Adjunto. Tetracampeão mundial, que conquistou o último dos seus títulos ao volante do Toyota Celica ST185 em 1993, Kankkunen trará uma experiência considerável de sucesso para partilhar com os pilotos e outros membros da equipa. Ele já conhece bem a equipa, tendo participado em vários eventos como embaixador nos últimos anos.