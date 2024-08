Hayden Paddon pode terminar carreira internacional

Depois de perder o lugar no WRC em 2018, Hayden Paddon tem enfrentado dificuldades para regressar ao topo dos ralis, e não é por falta de faculdades. O seu currículo é impressionante, aí incluem-se títulos nacionais e internacionais, mas o piloto mostra-se confortável e grato pelas oportunidades e reconheceu que poderia ter alcançado mais, mas ainda assim está satisfeito com a sua carreira.

Enquanto procura a vitória no Rali Ceredigion, a curiosidade de poder encerrar a carreira internacional aqui advém do facto de ter começado precisamente essa carreira internacional no País de Gales em 2007.

Recorde-se que o ‘Kiwi’ venceu o Campeonato Europeu de Ralis em 2023 , está bem encaminhado para vencer também o deste ano, já que chegou a Gales, onde disputa a penúltima prova do ERC 2024 – competição em que tem 14 pontos de avanço para o segundo classificado, Mathieu Franceschi e 24 para o terceiro, Mikołaj Marczyk – bem lançado para um bom resultado na prova que agora realiza o JDS Machinery Rali Ceredigion em Gales, que lidera com Franceschi em quarto a quase 50 segundos e Marczyk em sétimo a um minuto. Falta muito, mas o título pode estar mais perto.

