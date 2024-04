Era uma vez os recordes de Henri Toivonen nos troços de Sintra…

Já lá vão 40 anos que Henri Toivonen, no seu Lancia 037 Rally da Martini Racing bateu os recordes dos troços de Sintra: Lagoa Azul, Peninha e Sintra estão desde essa data, um dia em que curiosamente o finlandês ‘acabou nos muros’ da descida da Rampa da Pena, na segunda passagem pelo troço de Sintra.

Esses recordes permanecem imutáveis desde esse dia. Nem em 1985 ou mesmo 1986, com carros bem mais potentes, os recordes caíram e a explicação para não terem caído em 1986 é perfeitamente compreensível. Com tanta gente nos troços, os pilotos arriscaram o mínimo, Markku Alen (Lancia Delta S4) fez 2m15s na Lagoa Azul, Henri Toivonen (Lancia 037 Rally) fez 2m10s em 1984, o mesmo Markku Alen fez 3m47s na Peninha, enquanto Toivonen registou 3m36s.

Como se sabe, em 1987, os concorrentes do Mundial de Ralis deixaram de ir a Sintra, que pouco depois deixou de receber ralis. Em 2018, Luis Caramelo fez regressar o Rali das Camélias, mas desde aí os troços de Sintra foram na maior parte dos casos, feitos com versões distintas.

Sintra tinha 10,50 Km no passado, num dos anos, as recentes Camélias fizeram-se no mesmo sentido, noutra altura havemos de lá voltar para comparar.

Mas neste Rali das Camélias decidimos fazer outra coisa.

Como o troço de Cascais é a junção da Lagoa Azul e Peninha, decidimos fazer uma experiência com a ajuda do Vasco Morgado.

Mesmo sabendo que este troço de Cascais, com início na Lagoa Azul, começou um pouco mais à frente da entrada do Hotel Penha Longa Resort, pudemos fazer uma comparação que não sendo exata dá uma boa ideia como se andou agora nas Camélias…

Sabendo a hora de arranque dos troços, registamos a hora de passagem no início do troço da Peninha de André Cabeças e Carlos Fernandes, os dois melhores nesse troço, e os resultados são curiosos: Henri Toivonen fez 2m10s na Lagoa Azul, é o recorde, e feitas as contas, André Cabeças registou 2m39 e Carlos Fernandes, 2m37.

Contudo, o troço da Lagoa Azul, terminava cerca de 500 metros antes do arranque da Peninha, pelo que à média a que se roda ali, retirando 10, 12 segundos aos tempos de André Cabeças (2m27) e Carlos Fernandes (2m25), não esquecendo que também arrancaram um pouco mais à frente, no início da PEC Cascais.

Já na Peninha, é mais fácil fazer as contas, que feitas dão 3m44 para André Cabeças e 3m48 para Carlos Fernandes, que se comparam com os 3m36s de Henri Toivonen em 1984.

Claro que estes valores dão somente uma ideia muito aproximada, não são exatos nem científicos, porque os carros passam a andar no início da Peninha e há alguma diferença face a se arrancassem parados. Seja como for, o arranque é logo seguido duma curva, portanto a diferença é menor.

Resumindo, André Cabeças e Carlos Fernandes ficam a 8 e 12 segundos dos tempos de Henri Toivonen na Peninha e a 17 e 15 de Henri Toivonen da Lagoa Azul.

Talvez um dia se voltem a fazer os troços de Sintra – exatamente iguais, é fundamental – e aí se perceba se os recordes de Toivonen serão batidos ou não..