Em 2026, a Ford será a única a competir na F1, WEC, IMSA e WRC… | AutoSport

Foram vários os adeptos dos ralis que vimos colocarem em causa a possibilidade desta ida da Ford para a Fórmula 1 como parceiro tecnológico nos motores poder afetar o programa da M-Sport/Ford no Mundial de Ralis, mas na apresentação de ontem em Nova Iorque foi claramente dito que que: em 2026, a Ford tornar-se-á no único construtor automóvel a competir nas diversas disciplinas de motorsport, dos escalões de iniciação até à Fórmula 1, nomeadamente no WEC e IMSA (incluindo as 24 Horas de Le Mans) com o Mustang GT3, no WRC, com a M-Sport e o Ford Puma Hybrid Rally1, na Baja 1000 com a Ranger Raptor e o Bronco, e nas séries NASCAR, NHRA e Supercars, com o Mustang.

A Ford continua a aumentar os seus esforços no mundo da competição, assim acelerando a implementação de inovações e das mais recentes tecnologias e software junto dos consumidores, continuando a fazê-lo através desta nova parceria no pináculo do desporto automóvel, visando os futuros veículos elétricos da Ford.

“Estamos a entrar numa nova e excitante era para a Ford Performance”, referiu Jim Farley, CEO da Ford Motor Company. “Iremos competir na F1 para vencer, pináculo do motorsport, com a Red Bull Racing.

Irão ver o coupé desportivo mais popular do mundo – o Mustang – competir desde as fórmulas de iniciação até ao Campeonato Australiano de SuperCars, à NASCAR e em Le Mans. E iremos cimentar a nossa liderança nos terrenos mais duros do Campeonato do Mundo de Ralis, da King of Hammers, da Baja 100 e muito mais. Enquanto isso, iremos continuar a espicaçar o mundo com veículos de demonstração fixes como a SuperVan 4 e o Mustang Mach-E 1400.”