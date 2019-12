Dacia Sandero R4 vai ao rali de Monte Carlo

No Rali de Monte Carlo já está confirmada a presença de um Fiat 500x R4 da Milano Racing. (CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS)

Assim, na mesma categoria do Fiat 500X R4, estará um Dacia Sandero R4, baseado no kit da Oreca, com motor turbo de 1,6L com tracção às quatro rodas e desenvolvido pela equipa ASM Motorsport .

O carro será tripulado pela dupla italiana constituída por Ermanno Dionisio e F.Grimaldi.