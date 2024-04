CPR, Rali Terras D’Aboboreira: Dani Sordo não ‘faz’ troço de Amarante

Já em 2020, o espanhol não levou o seu Hyundai i20 WRC a Santa Quitéria, que estava previsto como troço novo do Rali de Portugal, embora tenha estado em Fafe, que desde 2015 faz parte do percurso.

Inscrito pela Hyundai Shell Mobis World Rally Team, Sordo vai disputar apenas a Prova Extra, cujo itinerário é similar à prova do CPR, mas não inclui a classificativa de Amarante (PEC 3 e PEC 5), já que os 22,54 quilómetros desta versão utilizada pelo Clube Automóvel de Amarante são comuns ao traçado de 37,24 km da mesma “especial” do Vodafone Rally de Portugal, e os regulamentos do Mundial de Ralis impedem-no do fazer.

