Citroen Racing apoia programas no WRC2 e WRC3

A Citroen Racing vai estar presente no Campeonato Mundial de Ralis, com associações aos Citroen C3 R5, no WRC2 e WRC3.

Mads Ostberg e Yohan Rossel vão beneficiar de apoio da Citroen Racing. Ostberg vai competir no WRC2 em 2020, com a PH Sport, equipa com a qual competiu em 2019 no WRC2 Pro. Para este ano, Ostberg tem em vista a luta pelo título.

Já Yohan Rossel, vai fazer parte da equipa Equipe de France FFSA e vai estar presente em seis etapas, na categoria do WRC3.

“É muito bom continuar com a mesma equipa. Trabalhámos muito no desenvolvimento do carro. Esse trabalho deve-nos dar uma certa vantagem para este ano. Juntamente com o Torstein, o nosso objetivo é vencer o máximo de ralis possíveis e conquistar o título.” – afirmou Ostberg.

“Estou muito contente com a associação com a Citroen Racing, e contente de juntar forças com o Yohan. É muito positivo ter um colega de equipa. Vamos fazer o melhor que sabemos.” – disse Mads Ostberg.

“Estou contente por continuar a minha aventura com a PSA Motorsport, com a ajuda da FFSA. Através dos campeonatos monomarcas da Citroen e da Peugeot conseguimos subir na escada dos ralis e agora vamos estar na nossa primeira aventura mundial, com a ajuda da Citroen.” – afirmou Yohan Rossel.

“O nosso objetivo é tentar terminar o maior número possível de ralis. Estou encantado por fazer equipa com o Mads, pois ele tem muita experiência no Campeonato Mundial de Ralis e certamente será uma grande ajuda, especialmente no Monte Carlo.” – disse Rossel.