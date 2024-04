As 39 Zonas Espetáculo do Rally de Portugal

Com base na experiência recolhida durante as últimas edições do Vodafone Rally de Portugal, a organização preparou várias Zonas Espetáculo para que possa ver e sentir as emoções dos ralis em áreas amplas, devidamente preparadas para o efeito e sempre em segurança.

A par de sinalética adequada e facilmente compreensível, a cor VERDE continuará a assinalar os limites das áreas destinadas ao público nas várias Zonas Espetáculo. É exclusivamente nestas áreas que poderá ver as estrelas do Mundial de Ralis em ação no Vodafone Rally de Portugal. Todas as restantes áreas são interditas ao público – NO GO AREA.

Determinadas Zonas Espetáculo terão acesso facilitado para cidadãos com mobilidade reduzida, tendo os veículos de estar obrigatoriamente identificados com o respetivo dístico de cidadão com mobilidade reduzida, tal como está indicado no modelo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2003, de 10 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 128/2017, de 9 de outubro.

Na generalidade, o acesso às ZE do Rally de Portugal só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente, o que permitirá uma deslocação tranquila do público para o local do espetáculo. Colabore com a Organização: respeite as indicações dos Militares da GNR e dos Marshals.

Guia das Zonas de Espetáculo

Neste Guia do Espetador apresentamos também uma valorização da qualidade dos acessos, visibilidade e espetacularidade de cada uma das Zonas Espetáculo para que tenha em seu poder todos os elementos que lhe permitam escolher onde vai ver o Vodafone Rally de Portugal 2024.

DIA 1 – 9 de maio, Quinta-Feira CLIQUE AQUI

Shakedown Paredes-Baltar

Horário — Das 08:01 às 12:30

SS1 – Figueira da Foz

Horário — Às 19:05

CLIQUE AQUI

DIA 2, 10 de maio, Sexta-Feira CLIQUE AQUI

10 DE MAIO

SS2/09 – Mortágua

Horário — 1.ª passagem às 08:05 I 2.ª passagem às 17:35

SS3/6 – Lousã

Horário — 1.ª passagem às 9:35 I 2.ª passagem às 14:05

SS4/7- Góis

Horário — 1ª passagem às 10:35 I 2ª passagem às 15:05

SS4/7- Arganil

Horário — 1.ª passagem às 11:35 I 2.ª passagem às 16:05

CLIQUE AQUI

DIA 3, 11 de maio, sábado CLIQUE AQUI

SS10/14 – Felgueiras

Horário — 1.ª passagem às 8:05 I 2.ª passagem às 14:35

SS11/15 – Montim

Horário — 1.ª passagem às 09:05 I 2.ª passagem às 15:35

SS12/16 – Amarante

Horário — 1.ª passagem às 10:05 I 2.ª passagem às 16:35

SS13/17 – Paredes

Horário — 1.ª passagem às 11:35 l 2.ª passagem às 18:05

SS18 – Lousada

Horário — 19:05

CLIQUE AQUI

DIA 4, 12 de maio, Domingo CLIQUE AQUI

SS19/21 – Cabeceiras de Basto

Horário — 1.ª passagem às 07:05 l 2.ª passagem às 09:35

SS20/22 – Fafe

CLIQUE AQUI