21 dias para o Rali de Portugal: o quartel-general da prova

Dez salas, muitos monitores, computadores, dezenas de pessoas, umas fardadas, outras mais “à civil”, mas todas muito concentradas nas suas funções, algumas quase 24 horas por dia, ao longo dos quatro dias da 56ª edição do Vodafone Rally de Portugal. Estamos a falar do “Quartel-General” da prova. Um espaço de acesso reservado na Exponor, em Matosinhos, onde uma vez mais se fez a base do rali.

À entrada do “Quartel-General”, a primeira sala, a dos Comissários Desportivos, foi a mais concorrida, já que foi onde pilotos e responsáveis de equipa tiveram de responder pelas infrações cometidas ao longo da prova.

Depois, o espaço reservado ao Delegado Técnico da FIA, seguindo-se a Direção de Prova e, em frente, a sala do SIRESP, responsável por garantir todas as comunicações sem quaisquer interferências. A meio, o “Race control”, a sala principal, cheia de televisões e monitores, para acompanhar, em tempo real, tudo o que se passava na estrada, através das câmaras e dos sistemas GPS colocados nos carros, bem como dos comissários que estavam nos troços.

Ao lado desta sala principal, mais duas, a das forças de segurança – GNR e PSP – sempre atentas ao que se passava na estrada e à necessidade de intervir sob informação da Direção de Prova e, atrás, o INEM, que felizmente pouco ou nada foi chamado a atuar.

Por fim, mais três salas: uma para o delegado desportivo da FIA, outra para os elementos da cronometragem e divulgação dos resultados oficiais, e uma para a coordenação operacional e aviação, cuja função era suprir falhas que pudessem aparecer.

Durante os quatro dias da prova, algumas destas salas estiveram quase a funcionar em permanência, e a grande estrutura organizativa entrou em ação quase uma semana antes para preparar tudo no terreno e agilizar as comunicações. Na quarta feira à noite, na véspera do shakedown que se realizou na manhã de quinta feira, tudo estava pronto. No “Race Control”, o Diretor da Prova, os Diretores Adjuntos, o Diretor de Segurança e o seu Adjunto, os três elementos que escutavam, via rádio, as comunicações dos comissários colocados em pontos intermédios nos troços, mais os elementos da FIA que seguiram os carros através das câmaras onboard, bem como os elementos responsáveis pela segurança dos carros híbridos, tiveram o primeiro encontro de um longo, longo fim de semana.