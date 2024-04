20 dias para o Rali de Portugal: sustentabilidade ambiental continua a ser prioridade

A sustentabilidade ambiental tem vindo a ganhar cada vez mais importância em diversos setores, especialmente o desporto motorizado. Dado a sua natureza poluente, o ‘motorsport’ gera impactos ambientais que precisam de ser minimizados para garantir a preservação do meio ambiente e a viabilidade do próprio desporto a longo prazo.

Não é preciso detalhar o impacto, quer em emissões de gases de efeito estufa, poluição do ar e dos solos, o consumo de recursos naturais, pois a produção de veículos, a organização de eventos e a infraestrutura das pistas consomem recursos naturais como água, energia e materiais.

Podemos ainda falar do ruído e por isso é muito importante o ‘motorsport’ colocar em prática medidas para promover a sustentabilidade ambiental.

Como se percebe, a demonstração de compromisso com a sustentabilidade ambiental pode fortalecer a legitimidade social do desporto motorizado e garantir a sua viabilidade a longo prazo.

Reconhecido consecutivamente desde 2017 com a certificação ambiental máxima da FIA, o Vodafone Rally de Portugal continua a implementar um rigoroso sistema de gestão ambiental para minimizar o impacto do evento. Porque há corridas que todos temos de ganhar.

Além de ser o maior evento desportivo realizado anualmente em Portugal, o Vodafone Rally de Portugal também tem uma política ambiental cada vez mais abrangente e integrada, em articulação com as várias entidades envolvidas na organização, incluindo os 15 municípios por onde passa a prova.

Em linha com os objetivos de sustentabilidade da FIA, o próprio Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) passou a adotar combustíveis totalmente isentos de hidrocarbonetos fósseis, além de ter introduzido, em 2022, motorizações híbridas para os atuais carros da categoria-rainha, os Rally1.

Para elaborar e implementar o Sistema de Gestão Ambiental da prova, o Automóvel Club de Portugal estabeleceu parcerias com a Agência Portuguesa do Ambiente, com os municípios envolvidos no evento, com as autoridades ambientais e com entidades locais gestoras de resíduos. Definiu também um programa de compensação de emissões de gases com efeito de estufa, cuja ação ficou exemplificada na recente ação de plantação de árvores autóctones no concelho de Paredes.

Apenas um exemplo de várias medidas previstas no Sistema de Gestão Ambiental do Vodafone Rally de Portugal, que pode ser consultado AQUI

“Se vai assistir ao vivo ao espetáculo do WRC em Portugal, colabore connosco e ajude-nos a ganhar a corrida mais importante”, esta é a mensagem do ACP