Trio de vitórias para Hugo Lopes: CPR 2RM e os dois troféus Peugeot

Grande fim de semana para Hugo Lopes e Magda Oliveira, que aos comandos do seu Peugeot 208 Rally4 venceram tudo o que havia para vencer no Rali terras d’Aboboreira: CPR 2RM e os dois troféus da Peugeot..

Segunda vitória consecutiva na Peugeot Rally Cup Portugal para a dupla e triunfo na primeira prova da Peugeot Rally Cup Portugal Ibérica. Foram os mais rápidos em cinco dos sete troços da prova, dominando por completo um rali difícil, marcado pelo muito nevoeiro e chuva, armadilhas sempre complicadas em qualquer rali.

Entre os seus pares da Peugeot Rally Cup Portugal, grupo de adversários nacionais e internacionais, as duas equipas que, no final, mais próximas ficaram foram, por esta ordem, Álex Español / Lorena Romero e Miguel Guitierrez / Osel Román, na sua luta particular pelo 2º lugar até ao derradeiro troço, sem que nunca se tenham aproximado da liderança lusa.

Seria também esta a composição do pódio da primeira prova da Peugeot Rally Cup Ibérica, apenas se registando diferenças a partir do 4º lugar, que na vertente nacional ficou para Sérgio Dias / Bruno Abreu e na ibérica para Ricardo Sousa / Luis Marques.

Destaque-se o plantel inicial conjunto dos dois troféus, composto por nada menos do que 26 Peugeot 208 Rally4, um conjunto que criou uma moldura competitiva fantástica, a que ninguém ficou indiferente na prova do Clube Automóvel de Amarante.

Terminada que está a fase de terra da Peugeot Rally Cup Portugal, segue no calendário o Rali de Castelo Branco, a correr-se nos dias 21 e 22 de junho nos troços de asfalto da região. Já a Peugeot Rally Cup Ibérica será retomada nos dias 5 e 6 de julho, no Rallye Rías Bajas, prova a realizar na região de Vigo e que também pontuará para o Desafio Peugeot (o troféu espanhol).

Triunfo sem ‘espinhas’

Não se podia pedir muito mais a Hugo Lopes e Magda Oliveira nesta que foi a sua segunda jornada em conjunto no cockpit de um 208 Rally4. Na dupla competição da Peugeot para que este Rali Terras d’Aboboreira – Amarante, Baião, Marco de Canaveses pontuou, eles foram os “Leões” mais rápidos no Qualifying de sexta-feira de manhã, na sua categoria, e alcançaram o melhor tempo em cinco dos sete troços do rali.

Complementarmente, também é deles o ceptro da categoria de 2 Rodas Motrizes desta terceiraprova do Campeonato de Portugal de Ralis, corrido sob a égide da FPAK, e ainda as taças FIA European Rally Trophy (ERT) eFIA Junior ERT, referentes à categoria RC4, em que se integra o seu 208 Rally4.

Foram, por essa razão, múltiplos os festejos no pódio de consagração, montado no centro de Amarante, com todos os elementos da equipa CRN Competition em festa coma dupla do momento,Hugo Lopes e Magda Oliveira, navegadora que, recorde-se, substituiu no início da presente época e à última hora, Tiago Neves, o habitual copiloto da equipa, ausente dos ralis devido a lesão.

“Estou muito feliz com este início de época, com as vitórias neste Rali Terras d’Aboboreira e no Algarve”, referiu Hugo Lopes no final da prova. “Este foi um rali que até correu muito bem apesar das condições climatéricas muito difíceis, com chuva, nevoeiro e lama, mais as decorrentes do estado dos troços, nomeadamente nas segundas passagens. Um exemplo foi a Power Stage, em que ou atacávamos e arriscávamos um potencial problema, ou então geríamos o andamento. Foi o que acabámos por fazer e, mesmo assim, fomos os segundos mais rápidos, vindo a terminar o rali na frente dos dois troféus PEUGEOT e do CPR/2RM. Tivemos, por isso, um rali quase perfeito, onde a nossa equipa esteve incrível, na preparação e afinação do carro ao nosso gosto, um grupo de pessoas que se mostra sempre incansável. Gostariade agradecer-lhes, bem como à Magda, pelo fantástico trabalho, aos meus patrocinadores e à minha família. Uma palavra também para a FPAK, para a Peugeot e para a Sports & You, pois, afinal, estou a conseguir fazer o troféu ibérico deste ano com os prémios que conquistei no ano passado.”

Fruto das pontuações acumuladas no Rallye Casinos do Algarve e no Rali Terras d’Aboboreira, as duas primeiras provas da Peugeot Rally Cup Portugal, Hugo Lopes e Magda Oliveira somam 55 pontos nos respetivos rankings de Pilotos e Navegadores.Seguem-nos Ricardo Sousa / Luis Marques (28 pontos), ÁlexEspañol / Lorena Romero (23 pontos), João Andrade / Pedro Santana (22 pontos) e Pedro Pereira / João Aguiar (17 pontos). Estão classificadas mais 16 equipas.

Do mesmo modo, com os pontos deste primeiro encontro da Peugeot Rally Cup Ibérica, são também Hugo Lopes e Magda Oliveira os líderes da contenda, somando um total de 27 pontos nas respetivas vertentes. No seu encalço estão Álex Español / Lorena Romero (23 pontos), Miguel Gutierrez / Osel Roman (17 pontos), Ricardo Sousa / Luis Marques (15 pontos) e Luis Martínez / Chiristian Morán (14 pontos). Estão classificadas mais cinco equipas.

CLASSIFICAÇÕES

2ª prova da PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL 2024

1º Hugo Lopes (1º Júnior) / Magda Oliveira, 1h24m18,2s

2º Álex Español (2º Júnior)/ Lorena Romero, a 1m29,7s

3º Miguel Gutiérrez / Osel Roman, a 1m55,5s

4º Sérgio Dias / Bruno Abreu, a 2m31,1s

5º Emanuel Figueiredo / Ricardo Pinto, a 3m03,7s

6º Ricardo Sousa / Luis Marques, a 3m07,7s; 7º Pedro Pereira(3º Júnior)/ João Aguiar, a 3m07,8s; 8º Luis Martínez / Christian Morán, a 3m49,9s; 9º Giovanni Fariña (4º Júnior) / David Rivero, a 4m30,6s; 10º Can Alakoç(5º Júnior) / Ivo Pükis, a 5m26,7s. Classificaram-se mais cinco equipas.

1ª prova da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2024

1º Hugo Lopes (1º Júnior) / Magda Oliveira, 1h24m18,2s

2º Álex Español (2º Júnior)/ Lorena Romero, a 1m29,7s

3º Miguel Gutiérrez / OselRoman, a 1m55,5s

4º Ricardo Sousa / Luis Marques, a 3m07,7s

5º Luis Martínez / Christian Morán, a 3m49,9s

6º Giovanni Fariña (3º Júnior) / David Rivero, a 4m30,6s; 7º Can Alakoç(4º Júnior) / Ivo Pükis, a 5m26,7s; 8º Patrício Muñoz / Miguel Recalt, a 6m49,2s; 9º Diogo Marujo (5º Júnior) / Jorge Carvalho, a 7m13,1s; 10º Aleksandr Semenov (6º Junior) / Alexey Ignatov, a 15m11,3s**