Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, Rally Reino de León: Vitória de Daniel Berdomás | AutoSport

Teve lugar este fim de semana a quarta prova da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, o Rally Reino de León, evento que ficou marcado por um recorde de inscritos da competição. Depois do triunfo de Miguel Campos nos Açores, de Sergi Francolí no Xacobeo Rally da Auga, Ricardo Costa no Rali de Portugal, agora foi a vez de Daniel Berdomás levar o seu Toyota GR Yaris RZ ao triunfo no Rally Reino de León.

Miguel Campos e Ricardo Costa, chegaram a esta prova empatados no topo da classificação geral, mas o plantel espanhol é agora bem maior e empataram a competição em termos de vitórias lusas e espanholas.

Contudo, os dois primeiros lugares do troféu continuam na posse de duas equipas lusas, com Ricardo Costa na frente de Miguel Campos, que ficou pelo caminho neste evento. Ricardo Costa soma agora 75 pontos, mais 16 que Miguel Campos, com Fran Cima agora com 48, enquanto o vencedor deste rali soma agora 47. Campos começou bem a competição mas fraquejou nas provas espanholas, mas Ricardo Costa tem sido mais consistente, obtendo pódios em todas as provas realizadas.

Depois da vitória de Ricardo Costa e Rui Vilaça (Macedo & Macedo GTW Racing), no Rallye de Portugal, a copa Ibérica regressou a Espanha com nove equipas, numa competição em que o equilíbrio continua a ser uma das suas características, pois em cada uma das provas já realizadas na Iberian Cup, houve sempre um vencedor diferente.

Na primeira especial Ricardo Costa e Rui Vilaça foram os mais rápidos na frente de Sergi Francoli/Maria Salvo com Dani Berdomás/Brais Miron em terceiro. Fran Cima/Juan Luis Garcia ficaram colocados logo a seguir, na frente de Miguel Campos/Nuno R. Silva, seguindo-se Ruben Muñoz/Joan Codinachs, Oriol Comabella/Xavier Tort , German Gomez/Jovino Peláez e Victor Calisto/Marcio Calisto, todos em Toyota GR Yaris RZ.

Miguel Campos venceu o 3º troço e Sergi Francoli foi para a frente por troca com Ricardo Costa, que ficou a 2.5s, recuperando a liderança no troço seguinte com 5.8s de avanço para Daniel Berdomás, que passou o português na PE5, alargando depois a sua vantagem. Ricardo Costa cedeu ainda aos ataque de Fran Cima, que ficou na segunda posição a 19.9s do seu compatriota, com Ricardo Costa em terceiro, 4.1s mais atrás. Apesar do forcing final de Fran Cima, as coisas já não mudaram até final.

Miguel Campos esteve na luta até meio do rali, mas foi perdendo segundos a pouco e pouco e na PE6, quando estava em quarto a 11.6s da frente, perdeu quase um minuto e qualquer hipótese de um melhor resultado, abandonando a prova.

No final, triunfo para Dani Berdomás/Brais Miron, que terminaram com 9.8s de avanço para Fran Cima/Juan Luis Garcia com Ricardo Costa/Rui Vilaça em terceiro a 31.1s. Quarto posto para Ruben Muñoz/Joan Codinachs, muito longe da frente, com German Gomez/Jovino Peláez e Victor Calisto/Marcio Calisto, a fecharem a lista.

O Rally Reino de León pôs fim às provas de terra para dar lugar aos quatro ralis de asfalto, sendo o próximo evento o Rally Viana do Castelo, nos dias 8 e 9 de julho. Antes do rali haverá um teste coletivo para todos os pilotos da competição, de modo a testar diferentes melhorias que poderão ser implementadas para a próxima época.

