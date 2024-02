TGR Iberian Cup 2024: vencedor disputa prova com Toyota GR Yaris Rally2 em 2025 | AutoSport

O Rali Serras de Fafe – Felgueiras – Boticas e Cabeceiras de Basto 2024, conta para o Campeonato de Portugal de Ralis, Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, Júnior, Masters, Promo, Promo 2RM, Challenge R5/S2000 e também para a nova edição da TGR Iberian Cup, competição que tem importantes novidades.

Numa competição que teve em 2013 cerca de dezena e meia de concorrentes e que foi decidida apenas na última prova a TGR Iberian Cup 2024 conta de novo com quatro provas em Portugal e outras tantas em Espanha. Os pilotos do Toyota GR Yaris RZ Cup começam o ano desportivo no Rally Serras de Fafe, prosseguindo depois apenas em abril com o Rally Internacional Sierra Morena, em asfalto. Volta a Portugal e aos pisos de terra com o Rally Terras D’Aboboreira, rumando depois à capital portuguesa em junho com o Rally de Lisboa, prova em asfalto. Seguem-se depois três provas em Espanha, duas de asfalto a última de terra, Rally Rías Baixas, Rally Villa de Llanes e Rally RACC Catalunha-Costa Dourada, com a competição a terminar em novembro com o Rally de Murça, em piso de terra.

Os prémios serão melhores, e a principal novidade, o facto do vencedor poder disputar um rali em 2025 aos comandos do Toyota GR Yaris Rally2 com que a Toyota competirá oficialmente em 2024.

Este prémio acresce aos 27.500 euros atribuídos em cada rali e aos 64.000 euros repartidos pelos três primeiros classificados da geral no final do ano. Além disso, o melhor piloto Júnior (menos de 24 anos), o primeiro piloto Sénior (mais de 54 anos), a melhor piloto feminina e o melhor navegador (este último prémio, outra novidade para 2024) receberão um cheque de 3.000 euros, prémio acumulável com as quantias mencionadas.

Todos os pilotos que disputem as oito provas do calendário contarão com uma ajuda de 1.500 euros. Por outro lado, os que tenham participado nas duas temporadas anteriores da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup não pagam inscrição em 2024. Os concorrentes ficar-se-ão a conhecer com a publicação da lista de inscritos do Rali Serras de Fafe.

Calendário

Rally Serras de Fafe 23-24 fevereiro Terra

Rally Internacional Sierra Morena 6-7 abril Asfalto

Rally Terras D’Aboboreira 26-27 abril Terra

Rally de Lisboa 7-8 junho Asfalto

Rally Rías Baixas 6-7 julho Asfalto

Rally Villa de Llanes 20-21 setembro Asfalto

Rally RACC Catalunha-Costa Dourada 19-20 outubro Terra

Rally de Murça 17-18 novembro Terra