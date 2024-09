Templários Rally Classic de regresso

Está de regresso o Templários Rally Classic, evento ‘Legends’ organizado pelo Motor Clube de Tomar, prova que vai para a estrada no próximo fim de semana, contando com quase seis dezenas de equipas inscritas, distribuídas pelos grupos SH, Open, Sport e Históricos.

Assumindo-se já como uma referência no panorama dos Ralis Legends disputados em terras lusas, o Templários Rally Classic volta a garantir que, durante dois dias, os amantes da modalidade vão poder saborear ao vivo grandes máquinas que honrarão o pergaminho de várias décadas de competição, numa prova que decorre em estradas que para além de espetaculares quanto à sua valia competitiva, respiram ‘História’ por todos os poros!

A lista de inscritos ostenta 57 equipas, com 23 a alinharem entre os Históricos, onde encontramos máquinas das décadas de 60, 70 e 80 do seculo passado, com a mais velha a ter registo de fabrico em 1967!

Já o Grupo Sport – para carros de competição da década de 90 – possuiu entre os seus 14 inscritos uma das duplas candidatas ao triunfo absoluto. Carlos Fernandes, navegado por Luís Boiça, apresenta-se na prova com o seu Mitsubishi Carisma GT motivado para ‘vingar’ a derrota de 2022, sofrida por escassos 9 milésimos de segundo!

O autor da proeza foi então António Cruz Monteiro que terá, desta feita, a sua irmã Ana Cruz Monteiro de regresso à ‘bacquet’ do lado direito. Os dois leirienses, inscritos no grupo Open, tudo farão para impor novamente a lei do Peugeot 208 T16 R5 do grupo NOV LPM, sendo de esperar mais um duelo sem tréguas.

Paulo Carvalheiro e Dércio Cavalheiro voltam a alinhar com o Porsche 911 GT3 Cup da Paulcar e apresentam-se com o firme propósito de, pelo menos, repetir o pódio à geral conquistado em 2022.

Uma palavra para as duas duplas espanholas inscritas no recém criado Grupo SH e que trazem dois exemplares dignos de serem saboreados até estradas templárias. Alberto Ferreiro e Adolfo Torres alinham num Talbot Sumbeam Lotus, enquanto Dani Alvarez e Pablo Cacabelos vão tripular um raro Shelby Daytona Coupé.

O programa desta edição 2024 Templários Rally Classic contempla 133,4 quilómetros de percurso, dos quais 47,46 serão contra o cronómetro, antecedidos das respetivas verificações técnicas e administrativas, que decorrerão na manhã de sábado, 7 de setembro.

O rali irá para a estrada às 3 da tarde do mesmo dia, com a partida a ser feita da icónica e renovada Várzea Grande, em Tomar, local que será o epicentro do evento.

Os 9,54 km de Porto de Cavaleiros terão honras de tripla passagem durante a tarde (15:15, 16:30 e 17:50, para a primeira equipa na estrada), com o primeiro dia de competição a terminar com a habitual super especial urbana (21:30), que utiliza como palco a Avenida Norton de Matos, um das artérias principais da cidade templária. Esta ‘City Stage’ tem uma extensão de 1,94 km e será percorrida por duas vezes. A etapa inaugural terminará por volta das 22.30.

A jornada competitiva final de domingo, 8 de setembro, está concentrada no período matinal. O arranque será dado às 10.00, com o plantel a dirigir-se à especial de Brasões, com uma extensão de 7,48 K e que terá duas passagens, marcadas, respetivamente, para as 10:15 e as 11:30.

A chegada do rali será a partir das 12:30, com a entrega de prémios a decorrer durante a tarde.