Taça de Portugal de Ralis homenageia Joaquim Santos

À semelhança de anos anteriores, o Rally de Lisboa será a prova pontuável para a Taça de Portugal de Ralis. Com o falecimento repentino de um dos melhores pilotos de sempre do automobilismo nacional, Joaquim Santos, entendeu a Direção da FPAK em sintonia com o CPKA, organizador da prova e a família do malogrado piloto, destacar os feitos do piloto numa prova Memorial que terá o nome em 2024 de Rally de Lisboa – Memorial Joaquim Santos.

Esta foi a forma simbólica encontrada para homenagear o percurso desportivo de um piloto de referência do nosso automobilismo: “A ideia foi apresentada pelo Núcleo de Pilotos do Centro e bem acolhida pela direção da FPAK e também pelo CPKA. Entendemos que faz todo o sentido enaltecer o percurso desportivo de Joaquim Santos que foi, e vai continuar a ser, uma referência para todos aqueles que tiveram oportunidade de acompanhar a sua carreira. Foi inspirador e uma peça fundamental na evolução dos ralis em Portugal. É por isso com gosto que a Taça de Portugal de Ralis terá este ano o nome “Rally de Lisboa – Memorial Joaquim Santos”, disse Ni Amorim, Presidente da FPAK.

O Rally de Lisboa – Memorial Joaquim Santos está na estrada nos dias 6 a 8 de junho.