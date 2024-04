Rui Madeira esteve no Rallye Festival Hoznayo: “respira-se ralis e foi uma festa fantástica!”

Rui Madeira e Paula Madeira deram espetáculo e viveram intensamente a edição 2023 do Rallye Festival Hoznayo, um dos mais prestigiados “Legends” disputados em território europeu. Em plena Cantábria espanhola e aos comandos do mítico Mitsubishi Lancer EVO II, o “mundialista” deu “show” perante uma multidão entusiástica que transformou o evento numa festa rija.

As mais de 150 equipas presentes no Rallye Festival Hoznayo 2024 foram presenteadas com um banho de multidão, que encheu ruas, avenidas e as estradas onde se disputaram os troços não cronometrados desta festa dos ralis.

Integrados no pelotão português, Rui Madeira e Paula Madeira desfrutaram de forma intensa o rali, sem deixar de devolver todo o calor humano com uma condução exuberante aos comandos do carro nipónico.

Para o “mundialista”, este é um evento único: “em Hosnayo respira-se ralis, é uma festa fantástica. Em todos os momentos, sentimos muita paixão pelos Ralis. É um evento onde o público adora as máquinas e é conhecedor da carreira dos pilotos. Na sessão de autógrafos, que durou cerca de 2 horas, esta edição superou todas as expetativas. Confesso que não me lembro de dar tantos autógrafos num evento!”, enfatizando ainda que “o público faz a festa num rali memorável que faz inveja a muitas provas do campeonato do Mundo. A chegada, tal como em edições anteriores, foi mesmo inacreditável, fazendo lembrar os tempos áureos do Rali de Portugal, quando chegávamos à Póvoa de Varzim no final da 1ª etapa”.

O piloto salienta “o especial cuidado para deixar de lado a competição. Nesta prova os concorrentes não têm classificação, pois existem veículos muito diferentes de várias épocas que fizeram e fazem história no Mundial de Ralis e o mote é exclusivamente divulgar a modalidade e proporcionar a pilotos, navegadores, equipas, comunicação social e público uma festa intensa. Eu e a Paula sentimo-nos muito gratos pela presença, pela maneira excelsa como fomos acolhidos e orgulhosos de termos feito parte de uma forte delegação portuguesa, em conjunto com outras fantásticas duplas, que vieram reforçar a representação nacional num evento desta natureza”.

Madeira deixou ainda uma palavra de agradecimento “à minha esposa que me acompanhou, uma vez mais, no banco do lado direito. A Paula está cada vez mais profissional!… Aplauso para os nossos patrocinadores, para a nossa equipa de assistência, assim como para o muito público que sempre nos apoiou. Sinto-me muito acarinhado e reconhecido, talvez pela minha terceira participação nesta prova, além da presença em 7 edições do Rally da Catalunha. Voltaremos!”.

Rui Madeira começa já a preparar o Rali Terras D’Aboboreira, onde regressará aos comandos do Ford Fiesta Rally2 oficial, voltando a fazer equipa com Nuno Rodrigues da Silva. Depois do Top 5 no Algarve, é enorme a expectativa sobre o que irá fazer esta consagrada dupla na prova do Clube Automóvel de Amarante.