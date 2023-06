Rui Borges de Citroën C3 N5 no Rally de Lisboa | AutoSport

Mais um piloto dos Açores que confirmou a sua participação, desta feita, Rui Borges, que vai correr com o Citroën C3 N5 da equipa Domingos Sport. Com Rui Borges, já são quatro os pilotos açorianos confirmados no Rally de Lisboa. Só nos Rally2, conta-se para já com Luís Miguel Rego (Skoda Fabia Rally2 evo), José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2), Armindo Araújo deve estrear novo Skoda Fabia RS Rally2, Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo), Rúben Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 evo), Rui Madeira tem competido com o Mitsubishi Mirage, mas desta feita vai correr no Rally de Lisboa com um Citroën C3 Rally2 da Sports & You.

Ernesto Cunha, campeão das duas rodas motrizes do CPR em título vai marcar presença na Rali de Lisboa com o seu Peugeot 208 Rally4.

A prova é pontuável para o International Iberian Rally Trophy, Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, Desafio Kumho Asfalto, Desafio Kumho Centro e Desafio Kumho Sul, para além da Taça de Portugal. O pódio e os Parques Fechados da Cerimónia de Partida e de Distribuição de Prémios, vão ficar instalados em Belém, junto do Padrão dos Descobrimentos. O centro operacional da prova é na Doca de Pedrouços. A prova realiza-se de 16 a 18 de junho.