Ricardo Teodósio no Rally de Lisboa | AutoSport

Ricardo Teodósio e José Teixeira acabaram de ser confirmados pelo Team Hyundai Portugal no Rali de Lisboa, onde vão participar na Taça de Portugal de Ralis, competição que ganharam no ano passado. Os primeiros quatro classificados do CPR 2023 neste momento, Miguel Correia, Ricardo Teodósio, José Pedro Fontes e Armindo Araújo marcam presença na prova lisboeta, naquele que será um confronto de preparação para a primeira prova de asfalto do CPR 2023.

A Taça de Portugal de Ralis é uma das mais antigas provas do calendário nacional de ralis, voltou em 2022, depois de se ter realizado em 2014, curiosamente ambas no Rali do Algarve. Pela primeira vez a prova realiza-se no âmbito do Rali de Lisboa.