Rally de Lisboa: Jorge Perez Alonso no Porsche 991 GT3 ex – Paulo Carvalheiro | AutoSport

Mais uma confirmação para o Rally de Lisboa. O espanhol Jorge Perez Alonso vai correr em Portugal aos comandos de um Porsche 991 GT3 ex – Paulo Carvalheiro.

Entretanto, já é conhecido o Regulamento da Taça de Portugal de Ralis 2023, da prova que se realiza de 16 a 18 de junho. Os concorrentes elegíveis são todos os inscritos na prova e na TPR, detentores de Licença Desportiva Nacional (Piloto e Navegador) de grau mínimo Nacional B ou superior para viaturas elegíveis para o CPR e Nacional C ou superior para viaturas elegíveis para Campeonatos Regionais (ou equivalentes com autorização da ASN no caso de concorrentes estrangeiros).

A Ordem de partida, na TPR e por exceção ao art 17.4.1 das PER a ordem de partida será definida pelo ‘qualifying’ aberto a todos os concorrentes. O concorrente que efetuar o tempo mais rápido será o primeiro a partir, seguindo-se o segundo, terceiro e assim sucessivamente.