Rally da Madeira Legend já arrancou

Já está na estrada a edição deste ano do Rally Madeira Legend, organização do Club Sports da Madeira que traz de volta o esplendor de viaturas de competição menos atuais às muito bonitas estradas da ilha da Madeira.

A prova desenrola-se ao longo de três dias, fazendo as delícias dos muitos fãs da modalidade que estão ou visitam o arquipélago.

FOTOS ZOOM MotorSport

O Rally Madeira Legend conta com uma lista de 54 inscritos em que surgem nomes sonantes como os de François Delecour, Simone Campedelli, Frank Kelly, Bernardo Sousa, Gil Freitas, Rui Pinto, Rui Conceição, João Martins, Pedro Azeredo, Vasco Silva, Cláudio Nóbrega e José Jarimba entre muitos outros que trarão muita animação nas estradas percorridas pelas 12 classificativas do programa bem como pelo slalom que encerrará esta festa dos ralis.

No entanto, numa prova deste tipo as estrelas principais são as viaturas de antologia presentes. Nesta edição, a comissão organizadora da prova conseguiu reunir modelos como o Peugeot 306 Maxi, Ford Fiesta S2000, Subaru Impreza WRC08, Ford Escort Cosworth, Ford Focus WRC05, Ford Escort Mk I e Mk II, Fiat 131 Abarth, Lancia 037 ou Lancia Stratos entre muitos outros com história ou de antologia, a permitir reviver muitos sonhos de jovens de outrora.

O programa já arrancou, ontem à noite no Faial, em cujo kartódromo e num anfiteatro de beleza única os muitos espetadores assistiram ao longo de 3 voltas de cada concorrente, a muita animação e espetáculo.

Hoje, sábado, 16 de novembro e entre as 09:30 e as 19:42, será cumprida ronda dupla pelos troços cronometrados da Meia Serra, Serragem, Arco de São Jorge e Rosário, intercalados por passagens nos parques de assistência, no Cais 8 do Porto do Funchal e Polidesportivo do Porto da Cruz. O rali termina no domingo, 17 de novembro, dia em que a caravana percorre por duas vezes Terreiro da Luta, passando, pelo meio, novamente em Meia Serra. A cerimónia de entrega de prémios terá lugar às 13:00 no pódio colocado na Praça do Povo. A terminar, existirá uma prova de slalom na Avenida Sá Carneiro, a partir das 15:00.