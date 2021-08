Rali Vinho Madeira, PE4: Rui J. Fernandes e João Silva em evidência nos 2WD | AutoSport

Rui Jorge Fernandes, em Renault Clio R3T, e João Silva, na estreia nacional do Renault Clio Rally4, continuam em evidência no Rali Vinho da Madeira. Estes pilotos seguem na frente da classificação reservada aos utilizadores de carros de duas rodas motrizes e têm dominado os seus grupos, respetivamente, Rc3 e RC4.Filipe Freitas lidera o grupo RGT, em que militam três concorrentes com Porsche 993 GT3, depois de uma manhã em que foi evidente as dificuldades em controlar a grande potência do carro germânico em piso muito escorregadio.

Ricardo Gonçalves, com Renault Clio Rally5, está sozinho no grupo RC5 mas tem vindo a melhorar a sua classificação à medida que se vai ambientando à viatura que tripula pela primeira vez nesta organização do Club Sports da Madeira. Durante a 1ª secção registaram-se as desistências, todas devido a avaria mecânica, de Francisco Santana Castro, José Jarimba, Gil Freitas e Américo Gouveia