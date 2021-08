Rali Vinho Madeira: Horário e Mapas | AutoSport

A quarta ronda do CPR vai para a estrada no próximo dia 6 de agosto, com a realização das especiais Campo de Golfe, Palheiro Ferreiro, Boaventura e Cidade de Santana. Num rali em tudo idêntico ao de 2020, a organização deixou para sábado, 7 de Agosto, as tradicionais passagens pelos troços de Câmara de Lobos, Ponto do Sol, Ponta do Pargo, com o rali a terminar na sempre espetacular especial do Rosário.