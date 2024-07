Rali Vinho da Madeira no STREAMadeira

O STREAMadeira irá transmitir em direto algumas das classificativas do Rali Vinho da Madeira em parceria com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, AMAK Madeira, em representação dos clubes organizadores, dando assim continuidade às transmissões do Campeonato de Ralis Coral da Madeira do qual faz parte o Rali Vinho da Madeira.

A transmissão será levada a cabo no Facebook da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, AMAK Madeira , Rali Vinho da Madeira ou STREAMadeira , no www.streamadeira.pt ou no canal de YouTube: https://youtube.com/@streamadeira