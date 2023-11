Rali Viana do Castelo: Mais decisões nos ralis para este fim de semana | AutoSport

Realiza-se este fim de semana o Rali Viana do Castelo, prova decisiva para algumas competições, que conta para o Campeonato Portugal Clássicos de Ralis, Campeonato Portugal GT Ralis, campeonato Promo de Ralis, Campeonato Start Norte de Ralis, Campeonato Promo Norte de Ralis e FPAK Júnior.

Com uma lista de mais de sete dezenas de concorrentes conta com a estreia de Ernesto Cunha com o seu novo Citroën C3 Rally2, naquela que é a passagem do Campeão das 2RM do CPR de 2022 para os Rally2. Estão presentes mais R5, André Cabeças com o seu Ford Fiesta R5, Tiago Silva noutro Ford Fiesta R5. Fique com a lista de inscritos.